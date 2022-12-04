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美國情報總監：沒跡象顯示北京助俄羅斯侵烏

編譯中心／綜合3日電
美國國家情報總監海恩斯認為，中國軍方並沒有向俄羅斯提供援助。圖為俄羅斯總統普亭。(Getty Images)
美國國家情報總監海恩斯認為，中國軍方並沒有向俄羅斯提供援助。圖為俄羅斯總統普亭。(Getty Images)

國家情報總監海恩斯（Avril Haines）月3日表示，預計俄烏戰爭在未來數月的戰況會放緩，他同時認為沒跡象顯示中國軍方協助俄軍。

路透報導，海恩斯在加州的雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）上說，美國情報界認為烏克蘭的戰事將會放緩，但烏克蘭軍方抵抗意志並未有所減弱。

海恩斯稱，俄羅斯沒有能力自行生產目前使用的彈藥，證據顯示，中國軍方並沒有向俄羅斯提供援助。她又提到亞洲地區形勢，指北韓認為中國不太可能就測試新武器一事向平壤問責，並表示目前未有情報顯示伊朗決定發展核武。

而在中國問題上，海恩斯指出，中國國家主席習近平無意接種由西方國家研發、效果較好的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗；她也提到中國發展用於資訊戰的收集訊息框架規模很大。

另外，美軍印太司令阿奎利諾（John Aquilino）則認為，中國的政策鼓勵像北韓這類國家為美國製造麻煩，而且他並不覺得中國會做出有助穩定印太地區局勢的行為。

諾斯羅普·格魯曼公司和美國空軍2日公了新型遠程匿蹤轟炸機B-21 Raider。國防部長奧斯丁稱其為「戰鬥力的非凡展示——以及美國威懾力的重大進步」，而且「我們將保持這種狀態。」奧斯丁說。

奧斯丁挑出了美國幾項關鍵投資，包括陸基高超音速導彈電池、空射高超音速巡航導彈和朱瓦特新型瀕海戰艦(USS Zumwalt)，後者將成為第一個部署高超音速武器的海軍平台。

他強調預算申請中包含340億元，用於繼續實現空中、陸地和海上核能力三位一體的現代化，用來對抗針對美國和盟友的攻擊。

奧斯丁說，美國與中國和俄羅斯的競爭需要「創新和美國工業的全部力量」來加強軍隊的威懾力。

奧斯丁 俄羅斯 北韓

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