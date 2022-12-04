頻談「應對中國挑戰」 奧斯丁：不容北京制訂世界規則

美國國防部長奧斯丁(坐者，左三)與烏克蘭總統澤倫斯基(坐者，右四)今年4月在基輔談烏戰情勢。(美聯社)

國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)一個星期內，三次提到中國的崛起以及美國需要軍事力量來應對，同時警告不會讓中國來制訂世界規則。

奧斯丁最新一次是周六(3日)在雷根圖書館舉行的國防論壇上發言，表達了五角大厦將重點放在應對中國的崛起，以及中國的崛起對於美國在世界上的地位可能意味著什麼。

他指出中國「是唯一的國家，有意願且愈來愈有能力重塑地區及國際秩序，以符合其專制偏愛。」但奧斯丁重申，「讓我表明一點：我們不會讓這種情況發生。」

在此之前，五角大厦在周一(11月28日)發表有關中國的安全年度報告，警告北京到2035年可能擁有1500枚核彈頭，但報告沒有明確說明中國將如使用它們。

到了周五(2日)奧斯丁主持軍方最新、高度機密的B-21匿蹤核轟炸機首次公開亮相儀式。他形容，這款新型轟炸機是當局有能力捍衛國家、應對威脅的證明。

他說：「這不僅是一架飛機、不僅是一件軍事產物，這是我們威懾戰略的證明，能夠於任何時間、地點提供支援。」

美國空軍早於2015年公布B-21研發合同時已形容美軍需要一款21世紀的轟炸機，以應對更多複雜威脅，包括來自中國、俄羅斯的威脅。據悉，研發最新型B-21核轟炸機已耗費7億元，目前共製造了6架，整個計畫是製造100架。

奧斯丁在國防論壇發言中談及俄羅斯進攻烏克蘭時也提及中國，指出「未來幾年將確定我們與中華人民共和國的競爭條件。 他們(中俄)塑造歐洲安全的未來，他們將決定我們的子孫後代能否會繼承一個開放世界的規則和權利。」

奧斯汀表示，在這兩個(中俄)核威脅裡，中國仍然是更大的風險。

他說，為了應對這一增長，「我們正在以前所未有的方式調整軍事預算 ，以應對中國的挑戰。」他更指出，「在一個不完美的世界中，威懾確實是來自力量。」

在所有聯邦機構中，國防部擁有最大的自由來支配預算，如果國會在本屆立法會議結束前通過現有的撥款法案，國防部2023年的預算中可獲高達8470億元的資金。

但有要求增加更多國防預算的人士認為，要跟上中國軍備的發展步伐，有關撥款仍然不夠，因為大部分開支都花在軍事人員身上，包括工資、醫療保健和退休帳戶。