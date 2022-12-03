防長撂重話：美正處於與中國競爭的轉點 不會讓北京重塑世界秩序

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)3日表示，美國正處在與中國競爭的轉點上。（美聯社）

國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)3日表示，美國正處在與中國競爭的轉點上，美國需要軍事力量以確保21世紀決定全球規範的是美國價值，而不是北京 價值。

美聯社報導，奧斯丁在雷根圖書館的座談會上表示，「中國是唯一一個有意願、又日益有力量重塑其所在區域，以及國際秩序，以符合其專制偏好的國家」。

他說，「容我言明：我們不會讓它發生」。

奧斯丁說，美國國防部也關切俄羅斯，將繼續軍援烏克蘭，同時避免升高為美俄之間的戰爭。

他說，「我們不會被捲入普亭的戰爭」。

他說，「未來幾年將決定我們與中國競爭的條件。這些條件將形塑未來歐洲的安全，將決定我們的孩子、孫子是否能繼承開放的世界規則和權利，是否將面臨大膽尋求以武力和恐懼稱霸世界的專制者」。

奧斯丁說，就中俄這兩大核武強權的威脅而言，中國的風險更大。

他說，「我們將預算對準中國的挑戰，達到空前程度。在這個不完美的世界，嚇阻來自實力」。

過去一周，美國國防部針對中國崛起，以及其對美國全球地位的可能影響，採取一連串動作。

美國國防部上周一公布年度中國安全報告，警告中國在2035年之前可能擁有1500枚核彈頭。上周五罕見地在晚間將美國最新型、被列為最高機密的核武匿蹤轟炸機B-21「突擊者」（B-21 Raider）公諸於世。