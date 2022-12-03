美前官員：美國不應建立預期中國會崩潰的競爭策略

何瑞恩認為，美國不應建立一個預期中國會崩潰的競爭策略，須接受雙方共存現實。（取材自Youtube「National Committee on U.S.-China Relations」）

美國與中國的戰略競爭，關鍵在於如何管控風險，而曾在政府任職的美國學者認為，美國不應建立一個預期中國會崩潰的競爭策略，須接受雙方共存現實。

美國卡特中心創辦的「中美印象」（US-China Perception Monitor）網站，3日披露曾在歐巴馬（Barack Obama）政府時期擔任美國白宮 國安會任中國事務主任的學者何瑞恩（Ryan Hass）對美中競爭的分析。他認為，管控美中大國競爭的起點應是承認誰也不會投降的共存現實。

現為布魯金斯學會高級研究員的何瑞恩指出，管控美中大國競爭關係的起點應當是幫助建立美國人思考未來美中關係的框架。美國過去幾十年至少有過兩次大國競爭，即二戰與冷戰，美國都獲勝了。但兩次競爭獲勝者的美國所擁有的選項，在如今的美中競爭中並非仍能擁有。「如果我們還抱有幻想，覺得我們一定會在與中國的鬥爭中取勝，我想這是對中國的性質有所誤解」。

何瑞恩強調，很難想像一方向另一方投降的情形。他解釋，美中都有各自的國家身分認同，是獨一無二的大國。如果這兩個大國處於衝突之中，對世界將有毀滅性的影響。

他並直言，中國的性質不允許美國建立一個預期中國未來崩潰的競爭戰略，「我們將不得不接受現實，美國不會離開，中國也不會離開」。他希望美國能夠接受雙方共同存在的現實，建設清醒的政策和戰略。他也提及，現在人們談「脫鉤」已經到了興奮刺激的地步，但美中經濟完全「脫鉤」是不可能的，2022年雙邊貿易還將創新高。

另外，曾任美國代理助理國務卿 、現為耶魯大學 法學院蔡中曾中國中心高級研究員的董雲裳（Susan Thornton）則表示，最令她感到不安的是，美中競爭在針鋒相對的循環中「互相過度反應」，這是危險的。她指出，現在人們只談論美中零和競爭，這導致兩國政府互相視為敵人，失去了信任。

董雲裳強調，零和競爭對雙方都不會管用。這兩個大國有著獨一無二的身分認同，而現在他們都感覺這種獨特的身分認同彼此受到威脅，「這是非常危險和錯誤的」。她指出，就算美國政府覺得自己可以支付得起主動與中國疏離的代價，「其他國家相信他們不能追隨美國在這條路上走下去，他們與美國有不同的盤算」。