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今年94萬移民入籍美國 近15年最多…但華人少了20%

記者胡玉立／綜合報導
2022年入籍美國的移民雖然創下90萬人新高，但華人入籍者卻減少了20%。（Getty Images）
2022年入籍美國的移民雖然創下90萬人新高，但華人入籍者卻減少了20%。（Getty Images）

移民入籍美國人數在歷經新冠疫情初期驟降後，2022年財政年度迅速反彈至十多年來最高點。丕優研究中心依今年前三季度政府數據分析估計，2022財年約有94萬名移民入籍，是有記錄以來第三高，也是2008年以來入籍人數最多的一年，當年有逾100萬人入籍；但中國公民入籍率較疫情前的平均水平下降約20%。

政府數據顯示，與疫情初期相較，獲綠卡的新合法永久居民移民人數增加，外國學生、遊客和其他合法臨時移民入境人數也出現部分反彈。丕優研究中心(Pew Research Center)針對國土安全部和人口普查局數據，分析發現，季度入籍人數已回到疫情2020年初爆發前的水平。

2020年4月至6月季度入籍人數降至8萬1000人，在連續兩個季度低於平均每季度19萬人水平後，2021年1月至3月季度達到20萬人，高於前九年同期人數。2021和2022財政年度入籍水平超過疫情前的大多數年份。預估2022財年入籍者約94萬人，高於2008財年來的任何一年；2008年有104萬7000名移民入籍，創歷史新高。

另外，分析也發現過去十年平均每季度約有20萬人申請入籍美國，疫情開始後不久的2020年4月至6月季度申請量降至15萬4000人；但下一季度（7月至9月）反彈至33萬人。

截至2022年6月底，約有67萬3000份入籍申請未決案，雖然比起2020年12月逾100萬件申請未決案數量來得少，仍遠高於2012年至2016年期間。入籍申請案中位處理時間從2020財年的9.1個月增加到2022財年的10.5個月。

大多數國家的移民入籍率都在疫情期間大幅下降，但此後有所反彈，較疫情前平均水平高出20%。唯獨來自中國的移民例外；中國是入籍總體排名前10位國家之一，但中國公民入籍率比疫情前的平均水平降低約20%。

分析也顯示美國歸化公民人口繼續快速增長；根據最新估計，1995年至2019年間，美國入籍公民總數從760萬增加到2210萬，數量成長三倍。合法永久居民數量，亦即可能有資格入籍但尚未入籍的移民，在此期間變化相對較小，保持在1120萬至1240萬之間。

移民通常有資格成為美國公民，前提是年滿18歲並在美國連續居住至少五年的合法永久居民，或與美國公民結婚且居住三年者。

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