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RSV病例激增 5歲以下幼童住院率超越新冠

編譯徐薏茹／綜合2日電
今年兒童流感和呼吸道感染多過往年，尤其入冬恐再攀高。（Getty Images）
今年兒童流感和呼吸道感染多過往年，尤其入冬恐再攀高。（Getty Images）

呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)及流感病毒正大肆傳播，由於RSV等常見季節性病原體的病例比往年提早開始增加，兒科醫院已經緊繃數周；聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，五歲以下幼童因RSV住院的比率已超過新冠病例。

CDC負責追蹤RSV的官員菲奧娜·哈弗斯(Fiona Havers)說：「與往年同期相比，我們正看到前所未有的(高)住院水平。」

CDC估計本季已經有620萬個流感病例、5萬3000例住院、2900例死亡，包括12個兒科死亡病例。

據CDC統計，與往年同期相比，本季與流感相關的住院比例達到十年來最高；CDC從2003年開始從14個州的監測網路收集此項兒童數據，2005年開始收集成人數據。

截至11月26日的一周內，CDC的12州RSV監測網路中，每10萬人中約有1.7個RSV相關的住院病例，低於兩周前的4.8個病例；CDC表示，住院病例下降可能是因為數量大增及感恩節假期導致通報延遲。

另有其他跡象顯示RSV病例在國內部分地區可能已經達到高峰，如部分實驗室報告的病例數下滑，但哈弗斯表示，現在判斷病例是否下滑仍為時過早。

CDC從2014年開始收集成人的RSV住院數據，2018年開始收集兒童相關數據，但並未即時追蹤RSV的死亡病例；哈弗斯表示，近年由於RSV的檢測增加，尤其是成年人，可能因此推高報告的住院比例。

然而哈弗斯及其他公衛專家也指出，新冠疫情造成的變化是最有可能促使病例數早期激增的原因，新冠防疫措施如戴口罩、保持社交距離等，似乎對其他病毒的傳播造成顯著的影響，如抑制其他病毒傳播並使這些病毒擺脫季節性模式，這可能使人群的免疫降低。

但公衛專家也說這並不代表人的免疫系統在疫情期間變弱了，全國猶太醫學研究中心(National Jewish Health)兒科過敏專家及免疫學者卡坦扎羅(Jason Catanzaro)說：「他們只是沒有接觸到這些病毒，人體會發展特定的病原體記憶，很多小孩現在正在發展這些記憶反應。」

CDC 流感 疫情

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