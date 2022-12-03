大法官恐推翻「平權入學」 亞裔生瞞身分申請名校

最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

「學生公平錄取」(Students for Fair Admissions)組織以平權措施(affirmative action)為由，控告哈佛大學招生 有系統性歧視亞裔 之嫌，最高法院10月底開始聽審，以保守派居多最高法院有可能推翻平權措施；紐約時報2日報導，本案已使亞裔學生想辧法隱瞞自己的亞裔身分，不敢曝露自身的族裔，以免落入他人刻板的亞裔印象，申請大學遭遇干擾。

李馬克斯(Max Li)申請大學時，族裔一欄寧可不填，儘管他知道姓氏聽來就像華裔；陳克拉拉(Clara Chen)接受忠告，沒去考中文先修考試，因為大學招生官方可能按她的姓氏斷定她已經能說中文了，因此改去考法文。這樣的例子實在很多。

平權措施目的主要在保障少數族裔，但對於成績優秀的亞裔學生來說，反而是減少了進入名校的機會。

學生公平錄取組織指出，亞裔申請大學時「個人評等」這個判定自信、討喜及善良等特質的主觀項目，得分相形其他族裔來得低。

聯邦上訴法院2019年裁定，哈佛大學審核入學申請時，有考量族裔，合乎憲法的嚴格標準。即便如此，那場官司似乎證實一個亞裔青少年默默思索多年的現象，要淡化自己的認同或改變自己的興趣、嗜好，煞費苦心想看起來「沒那麼亞裔」。

美國亞裔是極為多元、複雜的群體，並非刻板印象所能道盡，只是為了競爭菁英大學錄取機會，許多亞裔學生敏銳了解，在描述自己生平的500多字裡，該避免什麼。

很多亞裔社區世代相傳「太亞裔」不利申請好大學的說法，還有亞裔學生學業表現要比其他族裔來得高，才能進入相同學校。學生公平錄取組織在訴訟理由指出，為了幫忙亞裔看來「沒那麼亞裔」，以便申請好大學，已出現「一整個產業」。

很多亞裔家庭依然求助專業人士的建議；大學申請顧問談到，口試時亞裔學生應避開一般俗稱的亞洲活動如華語文學校、彈鋼琴及印度古典樂器。

其他應注意事項還有：填寫家族艱辛移民來美必不可缺；另外，除非你是拉美裔或非裔，不然共同申請表上的種族項目就別填，填了雖可能無害入學機會，但也幫不上忙。

哈佛等平權法案支持者堅稱，沒有懲罰亞裔這回事，族裔只是評量申請學生的眾多因素之一。校方指出，為形塑課堂的多元，哈佛關心的不只是族裔，還有學業興趣、地方背景、政治及社經背景等。