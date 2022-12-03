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今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

全美輟學大學生 64%心理健康出問題

記者張心／紐約報導
根據調查，美國大學的中輟生64%是因為心理健康因素造成。（美聯社）
根據調查，美國大學的中輟生64%是因為心理健康因素造成。（美聯社）

根據非營利組織「全國心理健康聯盟」(National Alliance on Mental Illness)調查，全美輟學的大學生中，有64%是因為心理問題，其中又有約半數無法持續接受心理治療；且受疫情影響，全美大學生在入學首年，罹患抑鬱症機率增加了48%之多。

紐約州眾議會高等教育委員會主席格利克(Deborah Glick)也表示，根據心理健康非營利組織「The Jed Foundation」最新統計也顯示，全美有82%的大學生表示，曾出現或已有焦慮症狀。

紐約州眾議會日前舉行公聽會，希望通過建立開放型心理健康求助的校園氛圍，幫助年輕人走出情緒陰影。

州眾議會日前召開公聽會，欲通過建立開放型心理健康求助的校園氛圍，幫助年輕人走出情...
州眾議會日前召開公聽會，欲通過建立開放型心理健康求助的校園氛圍，幫助年輕人走出情緒陰影。(取自會議直播)

州眾議會心理健康委員會主席貢特(Aileen Gunther)表示，疫情加劇了感染抑鬱和焦慮問題的學生數量，其中很多是中度和重度患者；面對飆升的數據和數量遠不足的專業人員，未來州府將派更多的心理健康輔導員，到各大學協助輔導。

紐約州心理健康廳廳長蘇麗文(Ann Marie Sullivan)回應，州府已經為紐約州立大學(SUNY)和紐約市立大學(CUNY)提供加速計畫，鼓勵各族裔、多元背景的學生進入心理健康相關專業領域學習，幫助他們快速取得學位和執業資格。這些計畫不僅會為學生提供經濟補助，同時也能在未來與相關社會服務、醫療工作等專業機構的職務對接。

根據調查，美國大學的中輟生64%是因為心理健康因素造成。（美聯社）
根據調查，美國大學的中輟生64%是因為心理健康因素造成。（美聯社）

格利克和貢特也格外關注識別自殺風險的信息傳播；蘇麗文表示，州府會提供相關線上課程，並加強校內員工培訓，做好預防工作。

為進一步輔導大學生，州府今年撥款州心理健康廳1000萬元經費，在各大學內建置心理治療站，教育學生如何與壓力共處；同時校方和心理輔導專業人員，還將更加強與家庭的聯繫。

蘇麗文解釋，「我們想創建一種互助文化，使學校對心理健康問題持開放的態度，幫助有需要的學生積極接受幫助。」

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