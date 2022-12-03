疫期壓力大 研究：青少年大腦過早老化至少3年

最新研究發現，新冠疫情的封鎖使青少年的大腦老化至少三年，學者建議這些青少年的憂鬱值得關心。（美聯社）

「生物精神病學:全球開放科學」(Biological Psychiatry: Global Open Science)期刊1日刊登的一項新研究發現，新冠疫情 期間封鎖的壓力，使青少年大腦過早老化至少三至四年，此情況與面臨長期壓力及困難的兒童中所觀察到的變化相似。

第一作者、史丹佛大學心理學教授戈特利布(Ian Gotlib)表示，這是首度針對疫情前後青少年大腦的物理結構掃描進行比較，並且記錄到顯著差異。

戈特利布說，研究員已知青少年的「憂鬱、焦慮、恐懼程度」比疫情前高，但對於大腦造成的影響仍未知，「我們認為可能會與早年逆境時發現的影響相似，只是沒想到影響會有多強烈。」

研究員比較128個兒童的磁振造影(MRI)掃描，一半在疫情第一年之前進行，一半在疫情第一年年末進行；研究發現，後者主管記憶的海馬迴以及主管情緒的杏仁體，都出現增長。研究舉例說，這相當一名16歲青少年的大腦已經19歲或20歲。

研究還發現在腦皮層參與執行功能的組織變薄，這些變化通常發生於正常青春期發展時期；但戈特利布指出，疫情似乎使這一過程加快了。

青少年大腦過早老化並非正向的發展，在新冠疫情以前，在受到長期童年壓力、創傷、虐待、疏忽的案例中曾觀察到這種現象，這些負面的童年經歷不僅使人更容易憂鬱、焦慮、成癮及發展出其他心理疾病，還會提高罹患癌症、糖尿病、心臟病 及其他長期負面結果的風險。

疫情前的大腦影像來自戈特利布團隊八年前開始的研究，最初的目的是想更深入瞭解青少年憂鬱比率的性別差異，研究員每兩年替參與研究的兒童做MRI掃描，但2020年3月因疫情爆發使研究一度中斷。

研究中斷卻因此出現轉機，研究員轉向研究疫情對於兒童大腦物理結構及心理健康 的影響。

戈特利布說，研究比較疫情前的16歲青少年組，以及疫情後另一組接受評估的16歲青少年；另外評估配對組別報告的心理健康症狀，結果發現經歷過疫情的組出現更多、更嚴重的焦慮、憂鬱等症狀。

戈特利布接受新聞網站Axios時說，「令人擔憂的是他們的抑鬱、焦慮和悲傷的比例更高。解決這個問題變得更加重要。」