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「中方不想稱王稱霸」 習近平邀歐盟共建一帶一路

記者林茂仁、廖士鋒／綜合報導
中國國家主席習近平（右）1日會見到訪的歐洲理事會主席米歇爾。（新華社）
中國國家主席習近平（右）1日會見到訪的歐洲理事會主席米歇爾。（新華社）

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）1日會晤中國國家主席習近平，習近平歡迎歐方參與共建「一帶一路」，與歐盟「全球門戶」戰略有機對接。習近平說，中方不想稱王稱霸，也不搞制度輸出。希望歐盟建立客觀正確的對華認知。米歇爾則稱，歐方願同中方繼續推進中歐投資協定的進程，深化各領域互利合作。

根據中國外交部官網，習近平稱米歇爾在中共20大結束後不久訪問中國，「體現了歐盟發展對華關係的良好意願」。他並認為國際形勢越動盪，中歐關係的世界意義就越凸顯。

在俄烏戰爭方面，習近平未有突破性的表述，稱「中方始終站在和平一邊，將繼續以自己的方式發揮建設性作用」。他說，透過政治方式解決烏克蘭危機，最符合歐洲利益，最符合亞歐大陸各國共同利益。中方支持歐盟加大斡旋調解，引領構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

新華社報導，習近平說，中方支持歐盟戰略自主，支持歐洲團結繁榮，希望歐盟機構和成員國建立客觀正確的對華認知，對華政策堅守和平共處，堅持互利共贏，超越冷戰思維和意識形態對立，超越制度對抗，反對各種形式的「新冷戰」。

習近平稱，中方將實行高水平對外開放，歡迎歐方繼續參與、繼續共贏，歡迎歐方參與共建「一帶一路」、全球發展倡議，共同確保產業鏈供應鏈安全穩定可靠，共同反對搞「脫鉤斷鏈」、保護主義，共同反對把經貿科技交流政治化武器化。中方將向歐洲企業保持開放，希望歐盟排除干擾，為中方企業提供公平、透明的營商環境。

米歇爾表示，歐盟堅持戰略自主，歐方願意與中國繼續下階段高層交往，通過加強直接對話合作，減少誤解誤判，加強溝通協作，更好共同應對能源危機、氣候變化、公共衛生等全球性挑戰，歐方願同中方繼續推進中歐投資協定的進程，增強供應鏈穩定互信，深化歐中各領域互利合作。

習近平說，中歐雙方應該以建設性態度保持溝通協商，關鍵是尊重彼此重大關切和核心利益，特別是尊重主權、獨立、領土完整，不干涉對方內政，共同維護中歐關係的政治基礎。「中方願在平等和相互尊重基礎上舉行中歐人權對話。」

中國駐日大使受訪時強調，國家主席習近平訪日重要性無可替代。圖為習近平（右）與日本...
中國駐日大使受訪時強調，國家主席習近平訪日重要性無可替代。圖為習近平（右）與日本首相岸田文雄11月17日在泰國曼谷會談。（美聯社）

歐盟 習近平 一帶一路

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