拜登上任首場國宴 美法國旗「紅白藍」元素端上桌

國宴菜色：香橙戚風蛋糕，配上紅白藍象徵美法兩國國旗的主色裝飾。（歐新社）

拜登 總統任內首度國宴，在白宮 和第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)精心設計下，以美法兩國國旗共有的紅白藍三色為主題，菜色包括奶油水煮緬因州 龍蝦、牛肉佐青蔥果醬、俄勒岡奶酪和納帕谷葡萄酒等，務必讓座上貴客法國總統馬克宏伉儷賓至如歸，感受美法最古老盟友的情誼。

「這次晚宴設計靈感來自我們國旗的共同顏色--紅白藍，以及我們共同的價值觀--自由與民主、平等與友誼，」吉兒‧拜登表示，「這些是建立我們持久友誼的基石。」

這場自2019年以來首次舉辦的白宮國宴，從菜單到娛樂活動、從餐桌布置到與華麗晚宴所有裝飾，都由白宮和吉兒設計包辦。國宴舉行前，吉兒向觀看布置的媒體表示，國宴的目的是「表達歡迎和友誼，以超越文字的語言聯繫彼此」。

吉兒表示，對待國宴，她的做法與她母親處理家庭晚餐的做法相同；她的母親會使用瓷器、鮮花和點蠟燭；「我明白布置餐桌可以是一種愛的行為，」吉兒說：「即使我們只有冰箱裡的魚條可吃。」

國宴在南草坪的暖氣亭舉行，約300名賓客受邀與宴。正方形和長方形混合的餐桌鋪上深藍色絲綢，點綴著紅色蠟燭和紅白藍色花朵，包括玫瑰和法國國花鳶尾花。由於晚宴在行政官邸外舉行，無法使用白宮典藏瓷器。

為拜登夫婦工作了十多年的白宮社交秘書埃利桑多(Carlos Elizondo)表示，對拜登夫婦來說，最重要的是「讓人們感到舒適自在」。

兩位總統祝酒時，1800年代法國送給美國的自由女神像成為絕佳背景，美國氣泡酒倒入銀色法國香檳容器中。為彰顯地方龍蝦產業，白宮「第一御廚」科默福德(Cristeta Comerford)特別從緬因州訂來200隻活龍蝦。

至於現場音樂是由葛萊美獎得主喬恩巴蒂斯特 (Jon Batiste) 負責，他父親麥克巴蒂斯特(Michael Batiste)、美國海軍陸戰隊樂隊及陸軍和空軍樂隊Strolling Strings，均共襄盛舉。