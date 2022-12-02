英王儲威廉夫婦 訪波士頓受歡迎

英國王儲威廉、凱特夫婦訪問波士頓，八歲的亨利扮成英國御林軍向他們獻花。（美聯社）

英國王儲威廉 與凱特王妃30日來美進行為期三天的訪問，為兩人自伊莉莎白二世辭世後首次出訪，也是兩人2014年以來首次訪美；在1日的行程中，兩人高度關注波士頓 綠色產業的發展，與大西洋彼岸的新王查理三世 的立場相呼應。

威廉夫婦1日前往波士頓郊區的城鎮薩默維爾(Somerville)的Greentown Labs，這是北美洲最大的綠色科技育成中心，自2011年成立以來，已經協助500多間綠色科技企業，創造9000多個工作機會。

與威廉夫婦訪談的企業中，如c16 Biosciences致力於創造出大大降低碳足跡的棕櫚油替代品，還有Open Ocean Robotics嘗試研發以太陽能為動力的船舶等，目前他們開發的技術可讓船隻速度達到五節，讓夫婦倆感到驚奇。

參訪完Greentown Labs之後，威廉夫婦造訪位於波士頓北部的慈善組織Roca Inc.，該組織的服務對象為面臨受虐、監禁、貧困、失業、毒癮、懷孕、種族主義等處境的24歲以下年輕人，希望協助他們跳脫如此的惡性循環。

威廉夫婦在與年輕人或家長們交談、互動、合照約10分鐘，並向一名年輕人表示，組織從外部提供支援，不過能否成功依然是「操之在自己的手中」。

而在前一日，威廉夫婦在市政廳接受當地各界人員招待，還去觀賞NBA賽爾蒂克隊的比賽；而在2日，夫婦倆將參加「為地球奮鬥獎」(Earthshot Prize)頒獎典禮，此獎項旨在獎勵保護地球、應對氣候變遷的新技術。

威廉夫婦此行沿途上受到許多民眾夾道歡迎，對英國王室而言，此行是在伊莉莎白二世辭世後，維繫王室形象的一環，而在波士頓的行程中，也凸顯出威廉的父親、查理三世對生態環境的關注。

威廉夫婦在Greentown Labs與致力於清潔海洋技術的Living Seawalls創辦人會談時，就說：「時間正在流逝，對所有人來說都是如此。」