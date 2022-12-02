美補助電動車企業…拜登國宴款待馬克宏 美法分歧未解

拜登總統（右）熱情歡迎法國總統馬克宏來訪，但馬克宏此行仍肩負保護法國產業的任務，美法對於一些政策的歧見很難透過一次會晤即可消除。（路透）

白宮1日鋪上紅毯迎接法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)，馬克宏罕見地成為四年之間獲得美國前後兩任總統國宴款待的外國元首。

前後總統 都為馬設宴

1日晚間是拜登 總統上台後首度款待外國領袖的白宮國宴，除了彰顯馬克宏在德國總理梅克爾(Angela Merkel)退休之後儼然已成為歐洲新領袖的特殊角色，也表揚法國身為美國交情最深遠盟邦的歷史定位。

不過，隆重款待的背後還有另一層意義，隱含著美國想讓嚴重脫軌的雙邊關係恢復正常的迫切希望，倘若沒有好好處理，兩國恐將漸行漸遠。

對抗中俄 都需要彼此

從國際局勢來看，美國與法國都需要彼此，才能有效地與俄羅斯與中國交手，並攜手解決全球通膨問題；尷尬的是，前陣子美國推出多項經濟決策，讓馬克宏感覺疏遠。

馬克宏此行預計在華府與拜登會晤兩天，今年6月在選舉中失去國會多數的馬克宏，這次訪美之行將設法挽救自己的政治前途，以及歐洲的未來發展。美國的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)將是馬克宏與拜登的重點話題。

「降低通膨法案」內容包括對美國企業有利的政府補助，特別是電動車製造商，使歐洲國家的電動車受到競爭威脅，引發法國與絕大多數歐洲國家反對。

川普 搞砸 拜登急修補

再如，美國去年從法國手中搶走了澳洲的潛艦訂單，直到現在都讓美法關係尷尬未解。2021年9月，澳洲取消與法國軍購交易，改向美國採購價值660億元的潛艇。軍事觀察家指出，澳州此舉代表了美國設法恢復區域主導地位，圍堵中國擴張。

前總統川普任內雖然也曾國宴款待馬克宏，但兩人之間關係後來急轉直下；如今拜登與馬克宏都有意願重修舊好，儘管拜登的世界觀與川普截然不同，與馬克宏修復關係還是頗費工夫。

攤牌時刻 恐成貿易戰

馬克宏啟程之前，法國總統府艾里賽宮(Elysee Palace)官員對媒體簡報時，毫不避諱提到美法兩國之間的歧見，直指「降低通膨法案」對法國產業造成「直接衝擊」。這名官員也說，歐洲各國也不希望歐洲市場遭到美國掌控，導致歐洲民眾因此受害。

馬克宏此行也將與民主、共和兩黨國會領袖見面，並且宣導「購買歐洲產品法」(Buy European Act)。國際政治專家說，馬克宏這趟美國之行如果無法取得實質成果，不少歐洲民眾將視為已到了和美國攤牌的時刻，恐將衍生貿易攻防或關稅大戰。