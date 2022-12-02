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夫人外交 吉兒拜登攜手碧姬馬克宏遊華府討論教育

記者胡玉立／綜合報導
美國第一夫人吉兒‧拜登（右）以主人身分接待法國第一夫人碧姬‧馬克宏，兩人互動熱絡。（Getty Images)
美國第一夫人吉兒‧拜登（右）以主人身分接待法國第一夫人碧姬‧馬克宏，兩人互動熱絡。（Getty Images)

在彼此的夫婿共商國事之際，美國第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)和法國第一夫人碧姬‧馬克宏(Brigitte Macron)攜手前往華府「世界文字博物館」(Planet Word)一遊，並在那裡答覆學生提問，談到了彼此的友誼和對教育的熱愛。

吉兒談到自己初遇碧姬的感受時說：「我們一看到彼此，就立刻知道我們喜歡對方。」吉兒曾在美國以外的許多場合與碧姬相處，但從未在美國本土招待過她。

吉兒表示，「法國是我們最古老的盟友，我們很高興碧姬和馬克宏來這裡；當然我們以前和他們相處過，但他們來美是非常特別的事。」拜登總統伉儷1日晚間以上任以來的第一場國宴款待馬克宏夫婦。

碧姬特別用英文讀出手上字條，感謝吉兒的接待；她說：「親愛的吉兒，非常感謝你規畫這次訪問，我真的很高興我們能夠一起分享這一刻。我知道我們都熱愛教育，並終生致力於教育。這真的意義重大。我們是朋友，我們是朋友 。」

兩位第一夫人手牽著手，碧姬還不好意思地說：「抱歉我的英語不好，但我努力說。」

她們這天的活動包括參觀歷史悠久的富蘭克林公校(Franklin School)大樓裡的世界文字博物館施瓦茨曼圖書館(Schwarzman Library) 、聆聽詩歌朗誦以及與當地學生問答和合影。

得知有幾位銀泉國際學校(Silver Spring International School)浸潤式語學生在場，吉兒問他們課上得如何，然後她提到，「我學過六年法語，但記不得太多；我現在正在學西班牙語。」

吉兒過去曾單獨與馬克宏夫婦共度時光，去年的東京夏季奧運會開幕式，她和馬克宏即各自帶領國家代表隊參加；去年羅馬G20峰會，當拜登總統試圖修補美法關係之際，吉兒曾與碧姬在羅馬一家餐廳小酌。吉兒後來曾向媒體形容兩人那天的小聚：「很好啊，兩個好朋友相聚，就像姐妹一樣。」

馬克宏 拜登 教育

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