強化台灣國防 美國會擬5年挹注100億元

圖為AIM-9X響尾蛇空對空飛彈(地勤人員環抱物)。(記者洪哲政／攝影)

彭博資訊引述一名知情的美國國會助理報導，鑒於台海緊張及中國對台威脅加劇，為強化台灣國防，美國國會議員準備挹注台灣多達100億美元，做為美國折衷版年度國防授權法案（ＮＤＡＡ）的一環。

新版國防授權法 加快對台軍售

這份折衷版的2023會計年度ＮＤＡＡ尚在協商中，但很可能寫入幾項旨在加強台灣國防能力和台美合作的條款，還有100億美元的對台軍事協助。

該版ＮＤＡＡ也將在美國國務院 的無償性融資中，授權每年給予台灣20億美元，直到2027年。儘管其文句並未詳述應該購買何種武器，但要求國務院及五角大廈就台灣正採取的嚇阻中國措施向國會提交報告。

這次的ＮＤＡＡ亦會納入加快美國對台軍售文句，直到台灣證明來自中國的威脅有所減輕。該法案另將從美國的武器庫存提取10億美元軍事裝備給台灣，與美國用於軍援烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的程序類似。

將授權美建置區域性軍火庫存

前述措施還將授權美國政府建置一個區域性軍火庫存，以及將允許每年增加五億美元資金，直到2025年。此亦呼應稍早媒體報導美國有意將台灣建造成軍火庫的說法。

此一廣泛的台灣相關立法為美國聯邦參議院提出條款的一部分，被包裹在參院 軍事委員會民主黨 籍主席瑞德和共和黨首席議員殷荷菲共同提出的一項修正案中。由於該法案的參院版本此前未能通過，因此閉門協商參眾兩院都能接受的折衷版本。民主黨眾院軍事委員會主席史密斯表示，可能在12月2日前提出最終版本。

由於ＮＤＡＡ授權美國政府增加支出與發薪餉予現役軍人，該法案被視為「非過不可」。它也設定人員、軍購及地緣政治相關政策，但其經費仍須由國會撥款。