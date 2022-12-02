若俄決定停戰 拜登：準備好和普亭對話

法國總統馬克宏（左二）與夫人碧姬‧馬克宏（左一）接受拜登總統及第一夫人吉兒‧拜登的歡迎。（路透）

拜登 總統1日在白宮接待法國總統馬克宏 ，在會後記者會中，拜登表示，結束戰爭的理性方式，就是俄羅斯撤出烏克蘭，只要俄羅斯總統普亭 決定停戰，他準備好與普亭對話；此外，美法元首重申支持並協助烏克蘭抵禦侵略。

馬克宏（Emmanuel Macron）到美國事訪問，與拜登舉行雙邊會談，會後發布聯合聲明並舉行記者會；美法雖為古老盟友，但在對俄羅斯的態度及美國補貼綠能產業上，做法則有分歧。

馬克宏訪美 拜登就任首位元首

法國總統馬克宏伉儷（左）赴白宮，這也是拜登總統上任後接待的第一位國家元首。（路透）

俄烏戰爭2月開打以來，拜登未曾與普亭（Vladimir Putin）對話，也反對普亭參與20國集團（G20）峰會；馬克宏則始終保持與普亭的溝通管道。

拜登答覆媒體詢問表示，準備好和普亭對話，前提是普亭得決定結束戰爭，「他（指普亭）還沒這麼做。」若普亭打算這樣做了，那麼他會先與法國等北約盟友討論後，再與普亭談，不過目前沒有計畫。

馬克宏表示，他將持續和普亭對話，一來避免情勢升級，二來追求一些具體結果，例如核電廠區域的安全保障。

馬克宏是拜登就任後到訪的第一位外國元首，白宮以最高規格接待。兩國元首的聯合聲明表示，拜登和馬克宏強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的非法侵略，將致力於追究俄軍武裝部隊及其代理人在烏克蘭的一系列暴行和戰爭罪責；美法反對俄羅斯欲升級情勢的做法，尤其是發布不負責任的核言論和有關核生化武器攻擊的假訊息。

聯合聲明表示，美法會持續合作協助烏克蘭，也打算持續提供充足的預算支持，並敦促國際金融機構擴大金融協助。

降通膨法將調整 讓歐更易參與

法國總統馬克宏到美國國事訪問，這也是拜登總統就任後接待來訪的第一位外國元首。（歐新社）

此外，拜登對馬克宏承諾，將調整8月生效的「降低通膨法」，這部法案讓美國推動再生能源和氣候變遷產業，也補助半導體產業，但有些「小毛病」需要調整；他說，可以做些調整，讓歐洲更容易參與，他會持續為美國創造製造機會，但不會以犧牲歐洲為代價。

降低通膨法為民主黨政府今年通過的大型法案之一，挹注4300億美元減稅並補貼美國製造，大部分投入氣候變遷領域，包含電動汽車、再生能源和潔淨能源，卻影響歐洲汽車等企業競爭力，嚴重打擊歐洲經濟，歐盟批評這是歧視性做法，揚言狀告世界貿易組織（WTO）。

法國在行前就預告會與拜登詳談此事，兩人1日花了不少時間討論這項議題；馬克宏表示，不是來這裡要求豁免，他表達了這項立法產生的後果，並期望同步戰略方向和做法。

但美聯社引述民主黨議員的說法指，他們無意在此時重新討論這部法案。

美法總統重申 維持台海穩定

對於中國，聯合聲明表示，美國與法國將持續協調關切中國對以規範為基礎的國際秩序構成的挑戰（包含人權），並與中國在氣候變遷等重要議題上合作。

兩位總統重申維持台灣海峽和平穩定的重要性。

聯合聲明表示，此特殊場合重申美法兩百年來在友誼、經濟關係、國防與安全合作，以及對民主原則、價值觀和機制的共同承諾，法國是美國最古老的盟友。