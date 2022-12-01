江澤民病逝 習近平致哀：化悲痛為力量

中共前總書記江澤民30日病逝上海，享耆壽96歲。（中新社）

權傾一時、主政中國13年的第三代領導人江澤民 30日病逝上海，享耆壽96歲。中國國家主席習近平致上哀悼，並稱「化悲痛為力量」。

2019年 江最後公開露面

據新華社報導，江澤民因白血病合併多臟器功能衰竭，經搶救無效，中國時間30日中午12時13分在上海病逝。他最後一次出現在公開場合是2019年中共 建政70周年活動，去年七月中共百年黨慶及今年十月中共20大，江都缺席。

央視發布治喪委員會名單，由中共總書記習近平任主委，委員包括李克強、栗戰書、汪洋、李強等中共領導人；北京天安門 、新華門、人民大會堂、中國外交部和港澳中聯辦、駐外使領館下半旗致哀。

六四事件後 接總書記

主政中國13年的中共第三代領導人江澤民病逝，至今執政評價兩極，蓋棺仍難定論。 (中新社)

江澤民畢業於上海交通大學，1982年在政壇嶄露頭角，工程師出身的他出任電子工業部第一副部長，官至上海市委書記。六四天安門事件後，江澤民被密調上京，取代趙紫陽接總書記，他雖坐上大位但仍受制於鄧小平等中共元老，直至鄧去世，才真正「說了算」。

江澤民政治手腕高明，善於審時度勢，執政初期因過於保守，在改革開放路線上出現搖擺，直至鄧小平1992年南巡，江意識到來自鄧的警告，立即堅定推動改革開放和發展市場經濟體制。而在面對黨內政治對手挑戰，例如喬石、李瑞環等人，他以「年齡畫線」方式，擠下對手並扶持江系人馬上台。

交班胡錦濤 幕後掌權

2002年中共16大時，雖然表面平穩交班給第四代領導人胡錦濤，但江澤民仍在幕後掌權為「太上皇」，江系人馬更主控了最高決策層。直至2004年中共16屆四中全會，江才卸任中共中央軍委主席一職，正式退出中共政治核心舞台。

江澤民過世，被視為上海幫在現下中國政治核心全面消退。

扭轉八九民運遭國際社會抵制的外交困局，或是江的政績之一，卻也留下對外軟弱的批評。江喜愛展現外語能力，並刻意營造貼近西方國家領袖的形象。儘管1999年發生美國轟炸中共駐南斯拉夫大使館事件，江仍派朱鎔基赴美進行加入世貿組織談判，最終促成大陸於2001年正式加入世貿組織。

提「台灣問題時間表」

兩岸關係上，江與前總統李登輝交鋒不斷。從密使穿梭到翻臉交惡，幾度掀起台海危機。江執政後期已浮現對解決台灣問題的急迫性，1998年提出「台灣問題要有時間表」，而「台灣問題不能無限期拖延下去」更被寫入2002年中共16大政治報告。

主政十多年 評價兩極

江澤民執政評價兩極，主政十多年間，中國經濟相對平穩快速發展，但其施政風格也受詬病。經濟掛帥下，貪汙腐敗嚴重，官商勾結叢生，太子黨規模經商斂財，權貴資本主義鼎盛，都是滋生於江時期。江澤民家族也因坐擁特權利益，涉入商界過深，飽受攻訐。

江澤民過世，中共中央發布「告全黨全軍全國各族人民書」，稱其為「享有崇高威望的卓越領導人」。新華社、央視、人民網等官方媒體和「中國政府網」等政府機關網站，也全部從彩色改為黑白色調，以示哀悼。