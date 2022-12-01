江澤民逝世／主政13年開啟經濟騰飛 也造就官場敗壞

江澤民2002年在芝加哥出席外交關係協會主辦的晚宴時，舉杯向與會人士敬酒。（美聯社）

中共 第三代領導人江澤民 ，終於走完他將近一個世紀的漫長人生。如何評價一個歷史人物，從不是件容易的事。

江澤民功過仍待後人說。不可否認的是，如美國銀行家庫恩（Robert Lawrence Kuhn）為江澤民所立的傳記書名「他改變了中國」，主政13年的江澤民確實徹底改變了中國的面貌。

機會主義者 受益六四 事件

1989年「六四」事件是中國歷史難以抹滅的悲劇，卻是江澤民一生轉捩點。

「六四」後，趙紫陽遭罷黜，當時63歲原已準備退休的上海市委書記江澤民接獲密召匆匆上京。隨後就在中共13屆四中全會上接任中共總書記，登上大位。

江澤民之所以能被鄧小平欽點為接班人，擅於觀察政治風向，跟上鄧小平等元老對民運採取強硬態度是關鍵。當年美國駐香港總領事安德遜發給華府的報告，就形容江澤民是個「機會主義者」。

江澤民「機會主義者」另一典型表現，是他對改革開放的立場轉變。作為「六四」受益者，江澤民上台後凡事「寧左勿右」，直到1992年初鄧小平南巡，說出「誰不改革，誰就下台」的重話，江澤民警覺，才快速重啟改革開放。

中加入世貿 民營經濟興起

1995年，中國恢復加入世界貿易組織（WTO）談判，2001年加入WTO，開啟往後20年對外出口的騰飛，成就今天全球第二大經濟體的地位。

2001年7月1日中共建黨80周年，江澤民將個體戶和私營企業家定位為「有中國特色社會主義事業的建設者」。在隔年的中共16大修改黨章，把黨員發展對象修改為「其他社會階層的先進分子」，正式為資本家加入共產黨打開大門。

若非江澤民為民營經濟營造相對寬鬆的環境，中國能否誕生出馬雲、馬化騰、劉強東、雷軍、李彥宏等一批新時代民營企業家，民營企業今天能否在中國經濟占據半壁江山，恐不無疑問。

任內中GDP 一路超西加義

世界銀行數據，1989年江澤民倉皇接班那年，中國在全球經濟體排名第11。任內中國GDP一路超越西班牙、俄羅斯、加拿大、義大利。2002年交棒時，中國已是第六大經濟體。

江澤民實現了鄧小平所提出「讓一部分人先富起來」的目標，但這「一部分人」卻幾乎都是紅色權貴。從當時中國流傳的順口溜，就能一窺民眾對江澤民執政的評價：「向北看，人民下崗成千萬；向南看，官員腐敗一大半；向東看，走私軍艦正靠岸；向西看，老百姓吃不上飯」。

不少批評指江澤民以縱容官員貪汙換取對其政治上的支持，開啟了中共「太子黨」規模化經商斂財的先河，讓中國從社會主義走向「權貴資本主義」。

扶上海幫 交棒仍緊握軍權

鄧小平過世後，江澤民大權獨攬，扶持所謂的「上海幫」。2002年中共16大，江澤民交棒總書記，卻仍緊握軍權；而中共16屆政治局九名常委就有五人是江系成員。時任總書記胡錦濤、總理溫家寶施政不時遭遇上海幫掣肘。2005五年就曾傳出，上海對抗中央「宏觀調控」政策，時任上海市委書記陳良宇甚至在政治局會議上對溫家寶拍桌開嗆。

江澤民在經濟上成績亮麗，卻也一手造就中國官場風氣敗壞、社會貧富差距惡化等諸多迄今仍難解的各種後遺症。

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