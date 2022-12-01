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全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

江澤民逝世／中國封控正惹民怨 悼念儀式讓習近平頭疼

編譯潘勛／綜合30日電
中國國家主席習近平（左）與前主席江澤民（右）。 （路透）
中國國家主席習近平（左）與前主席江澤民（右）。 （路透）

中共前領導人江澤民11月30日去世，現任國家主席習近平表示，面對此時除「沉痛悼念」外，應化悲痛為力量；紐約時報指出，習近平因堅持嚴格新冠動態清零政策，面臨中國國內大規模民怨反彈，該如何紀念江澤民，勢必更加頭痛。

習近平在北京會見寮國國家主席宋倫西索李斯(Thongloun Sisoulith)時，主動談到江澤民去世，他說，「我們沉痛悼念江澤民同志，將化悲痛為力量，按照中共20大的部署，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。」

紐時報導，習近平嚴峻的防疫措施，碰到江澤民1989年掌政以來，最大規模民怨反彈；示威者有時還大膽呼籲中國返回江主政時代的路線，至少可以思考政治解放，甚至公開討論。

中國國內新冠疫情復熾，經濟走軟，已讓習近平頭痛，未來幾周他該如何既悼念江澤民，又不讓江變成反對習近平政治的象徵，又是另一挑戰。

多倫多大學政治系教授王惠玲(Lynette H. Ong)指出，雖說江澤民受愛戴程度不如胡耀邦，但現今中共高層如何紀念江澤民，有可能挑起更大民怨；胡耀邦1989年突然去世，引發天安門廣場運動；王惠玲指出，紀念江澤民至少給民眾一個合理集會、致哀的理由。

江澤民的死訊宣布後，民眾幾乎立即上線致哀，好些人不加修飾地拿江與習近平來對比，語氣時帶諷刺；習近平的威權政策把言論控制、意識形態管控帶到新高度。

微博上有人貼文，回憶江澤民1998年曾拿著喊話筒，敦促救災人員保護防洪柵欄不被沖垮，當時的中國社會勇猛精進，一路進入新時代。

也有人發言，畢竟江澤民當國家主席，為求政治生命延續，有必要也很高壓，施政枯燥，包括查禁及對付法輪功信徒。

但中國民眾還是找得到種種理由懷念1989到2004年江澤民掌權時代，當時中國由天安門事件後的政治肅殺轉變，經濟快速成長多年；共產黨雖仍嚴控政治，但允許民權律師、商業財經新聞管道、火爆的異議分子、自由派思想的黨內學者參與公共辯論，到今日都不復存在。

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