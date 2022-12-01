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江澤民逝世／上海幫象徵性存在消逝 中國政壇唯有「習核心」

中國新聞組／綜合30日電
中共前總書記江澤民過世，象徵曾掌控北京政壇20年的「上海幫」也逐漸走向沒落。(美聯社)
中共前總書記江澤民過世，象徵曾掌控北京政壇20年的「上海幫」也逐漸走向沒落。(美聯社)

江澤民中共繼毛澤東、鄧小平之後的第三代領導人，他11月30日過世，標誌著中國政壇如今唯有「習核心」；而江澤民羽翼下曾經權傾一時的「上海幫」，則告徹底衰微。

有中國地方官員總結江澤民的主政說：「國內評價比海外好，現在有不少懷念他的聲音」。許多年輕人形成崇拜江澤民的網路次文化，稱之為「膜蛤」文化，原本有惡搞取笑他戴上眼鏡後像蛤蟆之意，但分析指出，這種崇拜也隱含了對當前執政者的不滿。

江澤民是江蘇揚州人，但與上海關係深厚，他1947年畢業於上海交通大學電機系，職業生涯從上海開始，且一路受到曾任上海市長的汪道涵提拔舉薦，1985年任上海市長、1987年任中共上海市委書記，退休後也常居上海。

奉行政左經右 壯大權貴資本

江澤民掌權之初一度奉行「政左經左」，直到鄧小平1992年發表「南巡講話」後，他才緊跟風向轉而推動鄧的改革開放經濟政策，但在「政左經右」下，也讓中共國家權貴資本集團不斷壯大。

在政治權力鞏固方面，總書記的黨權需有軍權做後盾。屬「楊家將」的中共中央軍事委員會秘書長楊白冰1992年辭職後，江澤民開始逐步掌控軍隊。

在京畿安全穩定上，屬「北京幫」的時任中共北京市委書記陳希同1995年因貪腐問題下台，外界解讀為是江澤民進行政治內鬥，目的清洗首都舊有政治勢力，以扶植新的江嫡系捍衛京畿安全。

江澤民對中國政壇的影響，是在擔任國家領導人期間，提拔一些出身中共上海市委、上海市政府的領導，至中共中央和中央政府擔任高層職務，這些依附的人馬被稱為「上海幫」或「江派」；即使在他卸下國家領導人職務後，胡錦濤執政期間，江澤民的影響力仍在。

卸任領導後 仍企圖影響政局

所謂上海幫，外界認為包括：前中共政治局常委吳邦國、前國家副主席曾慶紅、已故國務院副總理黃菊、前中共政治局委員陳良宇、現任中共中央政治局常委韓正等人。

2008年9月，作為上海幫重要成員的陳良宇，因上海市委書記任內作為，被依受賄罪和濫用職權罪被處有期徒刑18年，上海幫的力量受到打擊。

江澤民卸任後企圖影響政局的傳聞不斷。胡錦濤在2012年中共18大決定「裸退」、不留任何職務，讓中共總書記習近平得以全面接班。外界認為，這是胡對江的元老干政與派系掣肘釋放不滿訊號。

習近平2012年底上台後，逐步鞏固自己的地位，大力肅貪反腐，在黨政軍和經濟領域盤根錯節的江派勢力因而逐漸式微。2016年10月，中共18屆六中全會更首次提出「以習近平同志為核心的黨中央」的說法。

在整肅貪腐中，已故的前中共中央軍事委員會副主席徐才厚2014年落馬，前中共政治局常委周永康2015年被判處無期徒刑，前中共中央軍事委員會副主席郭伯雄2016年被判處無期徒刑；他們三人都被認為是以江澤民為靠山，屬上海幫重要成員。

20大後 6常委都是習家軍

隨著政壇老人的去職過世，韓正是上海幫的少數倖存者。不過韓正擔任上海市長時，曾與2007年3月接任中共上海市委書記的習近平共事，是習近平熟悉的人士，韓正當時也表現出高度擁護中央政策。2022年中共20大上，68歲的韓正已不再擔任中共政治局常委，七名常委，除了破例進入第三任期的習近平外，其餘六人都是「習家軍」。

如今，江澤民過世，上海幫的象徵性存在也消逝，可以確定的是，「習核心」將是未來至少10年中共最受矚目的派系力量。

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