江澤民逝世／政治遺產「三個代表」被質疑空洞 戲稱「三塊表」

江澤民。(美聯社)

中共 第三代領導人江澤民 是帶領中共龐大黨國機制進入21世紀的人物。在他任內，中國經濟騰飛且收回港澳，被視為歷史偉業；但中共也轉為集統治及金權於一身的集團，走向世俗化。

技術官僚出身的江澤民，缺少中共第一、二代領導層具有的革命威望氣息。但他具備的技術及外事經驗，比起革命元老，既多出幾分官僚體系的保守，也多出幾分洋派作風的開放。

這種讓外界感到矛盾的特徵，加上第二代領導人鄧小平的退而不休，讓江澤民登上中共最高領導人寶座初期，一度讓人覺得，除了喜歡在外國賓客面前大秀自己、故示開明外，他可能只是個權力更迭時期的過渡性人物。

但江澤民上台後，先是忠實執行鄧小平「穩定壓倒一切」主張，進而在1992年中共第14次全國代表大會上，將鄧小平提出的「建設中國特色的社會主義」，作為中共指導思想，並把「社會主義市場經濟」作為中國經濟改革的目標。

儘管是鄧小平在背後下的指導棋，但身為棋子，江澤民忠實地聽話執行，讓「六四」事件後一度浮現的反改革保守勢力未成氣候，奠定中國經濟繼續走改革開放道路的基礎，更造就他直到下台前，中國經濟成長率始終名列世界前茅的政績。

更巧合者，1997年7月1日香港 回歸前四個多月，鄧小平去世，讓江澤民可風光地代表全中國，在1997及1999年先後收回香港和澳門，獨享結束百年歷史恥辱的光環，理所當然成為他的政績。

帶領中共及中國進入21世紀，江澤民被塑造成「領路人」，自然也要提出流傳後世的政治主張。於是，「三個代表」誕生。「三個代表」主張形同要中共徹底擺脫早年狂熱躁進的路線，走上按規律發展國家社會的正軌。然而面對什麼是「中國最廣大人民的根本利益」，什麼又是「中國先進文化的前進方向」的質疑，江澤民和中共的繼任者卻一直未給出理想解答。

因此，三個代表的「內容空洞」、「為提出而提出」的質疑始終不絕於耳，常被戲稱為江澤民的「三塊表」。

此外，在江澤民任內，中共在帶領全中國脫貧的同時，整個黨逐漸脫離了無產階級的面貌，國有資產更快速且大規模地流入權勢者及其親屬、黨羽們手中，成為中國社會不公的根源，至今難解。

影響所及，江澤民下台十年後，中共還得動用習近平這個隔代領導人，冒著潛在但巨大的政治風險反腐肅貪，才能維持中共形象於不墜，代價不小。

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