「快封快解、應解盡解」中國推防疫新策 滅火白紙運動

中國國務院28日舉行記者會回應群眾訴求並提出防疫新措施。圖為北京居民在被封控的住宅區進行核酸檢驗。（Getty Images）

中國各地連日爆發反對封控的白紙運動，國務院 聯防聯控機制28日舉行記者會提出新措施，包括強調防疫 管理要「快封快解、應解盡解」；科學分類收治陽性感染者；加強長者疫苗接種工作，根據病毒變異「邊防控、邊調整」，最大限度減少對經濟社會影響等。

官方坦言，防疫措施「簡單化、層層加碼」，是造成問題主因，強調要「及時回應和解決群眾合理需求」。但總體來看，防疫政策大原則未變，中國民眾是否埋單仍待觀察。

中國各地近日掀起白紙運動，成為國際關注焦點，同時中國本土疫情 持續攀高，衛健委通報新增本土病例近4萬例，廣州、重慶、北京等大城仍是重災區。中國國務院28日下午舉行記者會回應，可能放寬的消息一度激勵陸港股市大漲，但最後提出的防疫作為未如預期。

不過，在官方提高見警率和強化維穩下，一度有串連之勢的抗爭活動似漸趨緩。

衛健委：最大限度減少影響

外媒關切各地不滿情緒，官方是否調整防疫？衛健委發言人米鋒表示，官方一直根據病毒變異特點，「邊防控、邊研究、邊總結、邊調整」，會密切關注形勢變化，最大程度保護人民利益，最大限度減少疫情對經濟社會影響。

國務院並發布文件，要求加強60歲以上長者的疫苗接種工作，且要做到「應接盡接」。外界認為，中國是否改變「動態清零」政策，關鍵之一就是長者疫苗接種情況。

針對群眾表達訴求，中國疾控局官員說，群眾反映的問題主要不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施「簡單化」等方面，例如有的地方隨意擴大管控範圍、一封了之，有的封控後長時間不解封，未經批准、動不動就靜默管理，要針對這類問題加大通報和追責。

官員的回應似也證實了民眾的抗爭是受不了過於嚴格的封控，但中央官員的說法，也把責任推到地方政府上頭。

未如預期放寬 網多數不滿

官方未如預期放寬，微博平台「中國網直播」記者會留言區中，多數網友不滿。留言包括：「別再說一堆根本執行不了的套話了」；「直接看最後一句，如果還是堅持動態清零不動搖，那就前面的啥都不用看了」等。

中國各地防控則持續調整，廣州、重慶、鄭州等疫情嚴重城市出現放寬，明定無疫情風險或沒有外出需求的地區及個人，可不參加全員核酸檢測。

日前爆發抗爭的廣州海珠區，將試行「閉環泡泡」方式，推進非高風險區企業復工復產。新疆烏魯木齊本周可望解封，當地政府昨公布對低收入者措施，包括一次性派發人民幣三百元補助及提供工作機會等。不過，剛恢復營運四天的上海迪士尼樂園28日又宣布閉園。

來源：BBC News 中文