新聞分析／中央有新策 地方有對策 中封控陷雙重困境

柏克萊加州大學校園28日有群眾聚集聲援中國「白紙運動」。（Getty Images）

為平息因嚴格防疫 引發的民怨，北京 當局採取明暗兩手策略，一方面大動作舉行記者會強化政策落實，發動官媒回應民眾訴求，另一方面加強維穩、安撫，甚至清查力度，但在「動態清零」大原則未改變下，如何期待可能造成確診數大增的「鬆綁」政策？清零和鬆綁，兩者就是互相矛盾。如今中國防疫已陷入「既要」和「又要」雙重困境，加上民眾內心對確診充滿恐懼，當局若仍冀望面面俱到，恐將事與願違，甚至難保民眾不會再上街頭。

中國嚴格防疫措施導致的亂象、次生災害，及對經濟社會的影響而激化民怨已是「見怪不怪」。今年以來就有西安孕婦流產、上海長期封城、河南銀行存戶健康碼「賦紅」、貴州隔離巴士翻車27死、拉薩頻傳跳樓、西寧有民眾遭封控餓死、北京市民因「彈窗」流浪、呼和浩特的墜樓母親等案件怵目驚心，無一不受輿論關注。

中共20大召開後，當局雖發布優化防疫20條，但因北京中央仍堅持「動態清零」總方針，處於換屆關鍵期的地方政府承擔第一線的防控壓力，影響所及，中央有新策，地方有對策，各地不當封控、防疫亂象自然就免不了。

此外，經過近三年的高壓封控，中國民眾內心恐已對解封產生恐懼，例如河北石家莊日前率先宣布「躺平」，街道上仍是一片寂靜，何以致此，因民眾仍深深恐懼一旦「陽了」就會被拉走隔離、影響生計，甚至遭受歧視等，這些難道不是堅持動態清零下造成的後遺症？

如今時節進入秋冬，Omicron傳播力上升，近來大陸確診數持續攀高，部分地區仍是反覆封控，昨天國務院 發布新措施未如預期放寬，又讓許多一度抱持希望的中國民眾夢碎，尤其眾多足球迷最近每天追世足賽進度，看著地球那端球賽火熱開踢，自己所處地方卻連離開家門都要戰戰兢兢，內心反差可想而知，由此引發各地紛紛響應的白紙運動，也就不足為奇。

抗爭席捲下，中國國務院還是只能在精準防疫上做文章，抗爭群眾高喊「不要核酸、要自由」等訴求，似乎根本未受到官方重視，「動態清零」依舊牢不可破，官員所謂「邊防控、邊調整」，更像是企圖短時間內平息抗爭運動的推託之詞。許多中國民眾或許想問，這套優化防疫太極拳，究竟要打到何時？