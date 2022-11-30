中國壓制防疫示威 德智庫：可能更激民反

中國雖稱放寬防疫，但街頭仍到處核酸檢測，顯然不會輕言放棄清零政策。（Getty Images)

中國多座城市上周末爆發「白紙運動 」示威，抗議強硬的新冠「動態清零」政策，德國 智庫研判由於官方鎮壓奏效，示威運動未來幾天將暫時從街頭消失，不過民間的不滿情緒仍在，甚至可能擴大。

「白紙運動」過後，中共中央政法委28日即召開委員全體會議強調，要「堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為」，「堅決維護國家安全和社會穩定」。

柏林「墨卡托中國研究中心」(MERICS)主任胡謐空(Mikko Huotari)接受「德國第二電視台」(ZDF)訪問時表示，接下來幾天中國當局勢必打壓示威，收緊對社群媒體的控制，阻絕示威者協調的可能，因此街頭將暫時看不到抗議，那些在街上被拍到的示威者很可能被調查甚至遭迫害。

他指出，西方以為示威在中國很罕見，事實上中國天天都有示威，不過上周末的示威者來自社會不同階層，動作協調一致，這點在中國的確少見；而且就算示威從街頭消失，民間的不滿情緒仍在，未來幾周還可能繼續擴大。

胡謐空指出，從各國經驗來看，嚴苛的防疫 措施無法真正控制疫情，中國顯然還無法在嚴格管控和走出清零之間找到平衡，政府為因應民眾不滿，推出放寬防疫限制和加速接種等新措施，成功與否還有待觀察。

在特里爾(Trier)大學任教的中國政治專家古思亭（Kristin Shi-Kupfer）指出，雖然示威的核心訴求是抗議嚴苛的封城政策，不過抗議者應該會發現問題出在體制，上級非清零不可的指示，讓幹部承受龐大壓力，只好將壓力轉嫁給人民。

古思亭分析，中國情勢未來如何發展，將取決於防疫措施是否鬆綁到足以讓示威熄火，如果人民繼續覺得生活的空間受到壓縮，不排除示威重新燃起。

她說，此刻中國領導人習近平面臨巨大壓力，因為現在真的只有他一人能擔起責任，再也不能推給別人。