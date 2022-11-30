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點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

美國小心翼翼回應白紙運動 憂「背鍋」境外勢力

編譯潘勛／綜合29日電
紐約哥倫比亞大學校園28日晚中國留學生聚集聲援中國「白紙運動」。(Getty Images)
紐約哥倫比亞大學校園28日晚中國留學生聚集聲援中國「白紙運動」。(Getty Images)

針對中國各地連日發生的「白紙運動」，白宮對此事措詞深思熟慮，十分小心，拒絕評論未來數日、數周若發生嚴格鎮壓，白宮將採什麼行動；目前中國民眾抗議的幅度也難以評估。

有線電視新聞網(CNN)29日報導，白宮雖嚴密關注白紙運動，但目前只表明兩點：一、拜登政府支持人民有和平抗議的自由；二、中國自稱的新冠清零政策不明智。

拜登政府小心翼翼，不踰越公開聲明的範疇，對於進步追問，例如對白紙運動的評估、支援中國人民要求更多自由，也都步步為營。

這種謹小慎微適足以反映美中關係當前複雜、脆弱的處境；官員向CNN表示，白宮留心不對白紙運動多所著墨，雖有人高喊習近平下台，但這些抗議在人口逾14億的中國，規模似乎很小、僅在局部、目標只在結束新冠封控、確保更好的工作條件，而非進一步的呼籲民主運動。

不願具名的官員表示，美方必須十分小心，別把現實扭曲。

拜登與中國國家主席習近平11月曾在印尼峇里島的20國集團(G20)峰會舉行重大的雙邊會談，會議雖達三個小時以上，幾乎未能解決兩大超強間高懸已久的課題，但拜登及高級官員表示，兩國達成廣泛協議，認為保持華府與北京溝通管道、找出有利彼此的領域，十分重要。

拜登政府雖在白紙運動現場密切觀察數日，但美方官員承認：很難評估運動的範圍與等級，運動還在初期階段，抗議事件本就難以預期，讓美方要回應很是困難。

拜登的幾位高層次國安官員也擔憂，太明顯倒向白紙運動適足以削弱白紙運動，中國官員正好使用美方的反應，把白紙運動打成敵對境外勢力想削弱中國。

白紙運動當中有人激烈呼籲習近平、中共下台，而白宮明確、存心與這個訴求保持距離，也沒計畫改變此一立場，部分是因含蓄地認識到當前現實，對美中及地緣政治都有重大影響。白宮仍密切觀察白紙運動，拜登也每日了解新進展，評估事態。

白紙運動 拜登 白宮

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