攔查手機… 遏阻白紙運動 中擴大監控逮人

上海烏魯木齊路上遍布警車部署。(Getty Images)

讓學生提前返鄉 降低集結

中國政府和公安 單位為遏阻「白紙運動」示威抗議，不僅部署大批公安，還用手機 數據追蹤參與反封控示威者；教育部和大學也讓學生提前返回遙遠的故鄉，藉此降低學生集結抗議的機會；專家表示，中國當局試圖藉此化解危機。

北京 嚴防白紙抗議遍地開花，在各大城市部署大批警力，安全部門利用無所不在的監控系統追捕反清零、封控和批評國家領導階層的社運人士。

北京日前出現抗議人潮的亮馬河畔，29日部署大批警力。(Getty Images)

中國中央公衛機構29日(北京日期，以下皆同)呼籲地方政府避免不必要且長期的封鎖，這在新冠肺炎疫情爆發嚴格封控近三年後引爆民怨。政府官員修正病毒風險措辭，說目前擴散的Omicron變種病毒不易導致重症。

中國國家衛生健康委員會則首度「微妙」承認白紙抗議，表示「近期騷亂反映的問題，並不主要關於防疫封控本身」，而是人民不滿地方管控不力。

其他中央政府單位避談抗議，外交部發言人趙立堅在28、29日記者會上被問到反封控示威時，僅表示人民權利須透過法律落實，並以「科學、準確和有效率」的方法捍衛防疫政策。

北京上海等地 未續出現示威

北京居民在被封控的住宅區進行核酸檢驗。(Getty Images)

新疆大火燒死十人後，中國大城出現抗議浪潮，當局部署大批警力遏止新示威的方法奏效，北京、上海、深圳等地29日未見抗議活動，惟香港一所大學出現十多人示威。中共中央政法委員會矢言維護社會穩定，打擊「敵對勢力滲透的破壞活動」。

利用手機數據 追蹤抗議人士

公安開始抓捕參與「白紙運動」參與者，上海網友紛紛轉告警察攔查路人手機。（微信）

公安開始抓捕參與「白紙運動」參與者，在中國社群媒體網友紛紛傳遞警察攔查路人手機訊息。（微信）

抗議群眾利用加密通訊軟體Telegram討論各項主題、示威地點、警方位置，以及如何應對公安盤查；但警方也透過通訊軟體、社群媒體和手機數據，追蹤規畫和參與抗議的人。

一名27日曾參與抗議的北京大學生表示，警方通知他的學校，而校方告知公安以手機數據追蹤他曾到抗議地點，要求他提出書面文件，解釋當時為何出現在該處。

社群平台留言 公安叫去問話

19歲浙江男學生在社群平台上留言要到公廁貼白紙，便遭警方叫去問話，告誡他刪除留言且不得再犯。他說：「中國政府對自由言論的管控，已達前所未見的程度。」

學校安排巴士送學生到車站

北京和廣東地區至少十所大學27日起安排巴士送學生到火車站或機場，讓就讀北京清華大學、林業大學的學生提前返鄉，期末課程和考試改線上進行，藉此減少學生集結。

美聯社指出，中國的領導人在意大學生發起的活動，大學往往是社會運動的溫床，如六四天安門事件。

芝加哥大學中國政治專家楊大利(Dali Yang)表示，中國當局希望藉由清理校園「化解危險情況」。