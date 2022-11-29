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「白紙運動」燒起來？中國官方捍衛清零 局面仍受掌控

編譯孫梁／綜合28日電
「白紙運動」被視為一場中產階級發起的抗爭，上街民眾不時可看到打扮時尚的年輕人。（Getty Images)
「白紙運動」被視為一場中產階級發起的抗爭，上街民眾不時可看到打扮時尚的年輕人。（Getty Images)

中國國家主席習近平在獲得三連任的20大上，沒有遇到反對聲音，更無法預料一個月後許多城市會爆發反對他的白紙抗議；但幾乎沒人認為習近平會在抗議面前退縮，局面仍在中國政府掌控中，外國學者警告說，官方媒體28日發表了捍衛清零政策的社論，預示北京將嚴厲鎮壓和嚴懲抗議者。

官媒人民日報發表贊成清零政策的社論，稱「及時發現和控制社會層面的感染者、準確判斷和控制密切接觸者，及時和準確畫定和宣布危險區，是疫情防控的關鍵。」英國金融時報認為，人民日報的社論體現了中國政府的防疫路線。

中國仍是世界上唯一嚴格實行清零政策的主要經濟體，即使是小規模的疫情爆發，各地政府也採取大規模檢測、嚴格封城和長時間隔離的措施。

許多人原先預計清零政策在20大後會有鬆動，未料實際上更嚴，因此在許多大城市引發眾怒。新加坡國立大學中國政治專家吳木鑾說，由於沒有結束清零政策的明確途徑，人們的不滿升至沸點，「抗議者都非常年輕，底層的憤怒非常強烈。」

麻省理工學院教授黃亞生認為，20大前或許還有可能放鬆清零政策，但20大後希望破滅，習近平的新班子都承諾清零政策，迫使民眾採取掌握自己命運的行動。

喬治亞州立大學的政治學者瑪麗亞·萊尼科娃(Maria Repnikova)說：「對封城政策的抗議延伸成為廣泛的政治議題，包括要求言論自由，我不記得過去20年中國有過直接呼籲新聞自由的抗議。」

20大 習近平 疫情

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