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「白紙運動」讓中國放棄清零？學者：習近平不會讓步

記者顏伶如／綜合報導
27日晚間民眾聚集烏魯木齊中路抗議，公安拉起人牆圍阻市民進入。（路透）
27日晚間民眾聚集烏魯木齊中路抗議，公安拉起人牆圍阻市民進入。（路透）

英國每日郵報(Daily Mail)分析，習近平尚未承認群眾示威事件，但國際政治專家普遍認為，習近平面對抗議人士時將不會讓步；英國外交政策智庫「亨利傑克遜學會」(Henry Jackson Societ)主任孟多薩(Alan Mendoza)指出，北京將會強力鎮壓，嚴懲抗議人士，中國官方媒體28日已經出現為清零政策辯護的社論。

就在20大開幕之前，上個月北京一座天橋出現抗議中國國家主席習近平的白色布條，以紅字寫著「不要核酸要吃飯，不要封控要自由」等標語。當時很少人料想到，主張罷免習近平、要求結束清零政策的那幅白布條，其實是中國內部接連出現民眾抗議的警訊。

民眾歷經長達三年的嚴格防疫措施，解封之日仍然遙遙無期，情緒高漲已瀕臨潰堤，民怨點燃的怒火正在燃燒。北京、上海、武漢、南京等地都有群眾上街示威，景象堪稱前所未見。

孟多薩說：「對習近平來說，這是一個嚴重的問題，因為他已經把自己塑造成要當一輩子的獨裁者，應該沒有料想到或有如此公然抗議的行動。」

「白紙運動恐沒機會蔓延」

孟多薩表示，各地抗議事件不至於威脅習近平地位，因為習近平手下的情報機關與執法單位最終一定出重手，嚴厲懲罰示威者；他說，香港的抗議就遭到中國鎮壓，因此這波抗議行動「並沒有機會在中國本土像火勢一樣蔓延開來」。

倫敦大學(University of London)亞非學院中國研究所(SOAS China Institute)所長曾銳生(Steve Tsang)對金融時報(Financial Times)說：「如果現在放棄清零政策，中國將顯得非常尷尬，對習近平來說更是脆弱的象徵。」

韓國首爾延世大學(Yonsei University)中國研究教授魯樂漢(John Delury)對金融時報表示：「大家可能預期中國會鐵腕鎮壓，但如此一來卻有造就烈士的風險，導致更多示威出現，也讓已經走上街頭的民眾更有理由反對。」魯樂漢指出，中國領導階層非常聰明，明白風險有哪些，「但他們也不能放任狀況一直持續下去」。

來源：Guardian News

習近平 北京 英國

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