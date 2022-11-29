我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國快解封？國家衛健委：封控要快封快解、應解盡解

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

「白紙運動」燒至香港 學生掩面、歌唱、點燭表達不滿

編譯洪毅／綜合28日電
香港不少本地或來自中國的留學生在校園內或街頭發起抗議，表達對中共及總書記習近平的不滿。（美聯社）
香港不少本地或來自中國的留學生在校園內或街頭發起抗議，表達對中共及總書記習近平的不滿。（美聯社）

對清零封控不滿的怒火，也蔓延到香港，出現「反送中」以來最大規模的抗爭，儘管在當局以防疫為由限制集會，仍有不少本地或來自中國的留學生在校園內或街頭發起抗議，表達對中共及總書記習近平的不滿。

在北京、上海等地爆發1989年六四事件以來最大的抗爭浪潮後，香港中文大學學生到處張貼印有「莫忘記、莫原諒」等標語的海報，約50名中大學生28日集聚在一起，點蠟燭以表達對中國各地城市抗爭的支持。

由於不少學生來自中國，因此集會時只能掩面、集體高呼「不要核酸要自由」、「反對獨裁、拒絕奴役」等口號，唱著音樂劇「悲慘世界」(Les Miserables)中名曲「你可聽見人民的高歌？」(Do You Hear the People Sing？)，避免遭到當局監控、認出、報復。

一名來自上海的學生表示，他一直想要發聲，卻沒有機會；若現在「大陸民眾都受不了了，那麼，我也是」；另一名中國學生也說，她參加集會以表示她對抗爭的支持，「我關心我過去不曾知曉的事情」。

香港2019年爆發反送中抗爭後，後經中共祭出「國安法」鎮壓。

在大學校園內，尚且只有保安人員錄影存證；但是在高樓林立的商業區，民眾手持白紙及鮮花悼念烏魯木齊公寓火災中的死難者時，警方將人群分成數個小團體，因為當局以防疫為由，將集會人數限制在12人以下。

中國這次抗爭的特殊之處，就是有聲音公開要求習近平下台，這是自中共建政以來，民眾首次直接向最高領導人發起抗議；為了平息眾怒，部分地方政府宣布鬆綁防疫政策，不過官媒「人民日報」依然發布特稿稱，清零政策「實務上經得起考驗」。

中國各地發生「白紙運動」，香港中文大學也見聲援，在地面上排出1124字樣紀念在烏...
中國各地發生「白紙運動」，香港中文大學也見聲援，在地面上排出1124字樣紀念在烏魯木齊大火中的罹難者。（美聯社）

香港 防疫 中共

上一則

「白紙運動」動搖跨國企業信心：中國製造業仍不可取代？

下一則

「白紙運動」讓中國放棄清零？學者：習近平不會讓步

延伸閱讀

身後該留點什麼

身後該留點什麼
中國國務院將開記者會 傳將放寬防疫 中港台股市急升

中國國務院將開記者會 傳將放寬防疫 中港台股市急升
上海迪士尼樂園才恢復營運4天 又因防疫關閉

上海迪士尼樂園才恢復營運4天 又因防疫關閉
4萬人不戴口罩看球 世界盃刺激中國民眾防疫神經

4萬人不戴口罩看球 世界盃刺激中國民眾防疫神經

熱門新聞

調查人員在命案現場蒐證。(美聯社)

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

2022-11-22 21:56
沃爾瑪員工泰勒(Briana Tyler)回憶兇嫌安德(Andre Bing)如何在員工休息室進行無差別掃射。(美聯社)

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

2022-11-23 14:58
你有失眠困擾嗎？學習睡眠專家這三招看看。(Pexels)

快看世界／睡眠專家分享 一夜好眠最關鍵三點

2022-11-23 12:45
隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
美國衛生主管機關表示，新冠亞型變異株Q.1和BQ.1.1已成美國的主流毒株。（路透）

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

2022-11-27 05:12
菲律賓海軍20日在中國占領的中業島以西800碼海域發現一個不明漂浮物，卻在拖回基地時遭到中國海警攔截，奪走漂浮物。圖為中業島空拍資料照片。(美聯社)

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

2022-11-21 03:59

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯