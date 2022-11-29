「白紙運動」燒至香港 學生掩面、歌唱、點燭表達不滿

香港不少本地或來自中國的留學生在校園內或街頭發起抗議，表達對中共及總書記習近平的不滿。（美聯社）

對清零封控不滿的怒火，也蔓延到香港 ，出現「反送中」以來最大規模的抗爭，儘管在當局以防疫 為由限制集會，仍有不少本地或來自中國的留學生在校園內或街頭發起抗議，表達對中共 及總書記習近平的不滿。

在北京、上海等地爆發1989年六四事件以來最大的抗爭浪潮後，香港中文大學學生到處張貼印有「莫忘記、莫原諒」等標語的海報，約50名中大學生28日集聚在一起，點蠟燭以表達對中國各地城市抗爭的支持。

由於不少學生來自中國，因此集會時只能掩面、集體高呼「不要核酸要自由」、「反對獨裁、拒絕奴役」等口號，唱著音樂劇「悲慘世界」(Les Miserables)中名曲「你可聽見人民的高歌？」(Do You Hear the People Sing？)，避免遭到當局監控、認出、報復。

一名來自上海的學生表示，他一直想要發聲，卻沒有機會；若現在「大陸民眾都受不了了，那麼，我也是」；另一名中國學生也說，她參加集會以表示她對抗爭的支持，「我關心我過去不曾知曉的事情」。

香港2019年爆發反送中抗爭後，後經中共祭出「國安法」鎮壓。

在大學校園內，尚且只有保安人員錄影存證；但是在高樓林立的商業區，民眾手持白紙及鮮花悼念烏魯木齊公寓火災中的死難者時，警方將人群分成數個小團體，因為當局以防疫為由，將集會人數限制在12人以下。