示威有效？北京、廣州、烏魯木齊等市放寬防疫規定

由於中央政府仍堅持動態清零，俗稱「大白」的防護人員每天都要做核酸檢測，並給大量的市民做快篩。（路透）

烏魯木齊公寓大火引發中國各地大型反封控示威，經歷連續數天抗議行動後，中國部分地區28日開始放寬新冠防疫 限制，包括北京 、烏魯木齊、廣州等城市。

北京市政府宣布不再封鎖染疫居民居住的公寓。根據國營通訊社「中國新聞社」報導，北京疫情防控工作領導小組社區防控組負責人王大廣表示，醫療運輸、緊急逃生及救援的通道必須保持暢通。

在引發全國抗爭的事發地烏魯木齊，當局宣布將恢復公車行駛，部分商家及市場也將開放。

廣州市官員聲稱由於缺乏資源，將不再要求公民接受大規模核酸檢測。

中國堅持清零政策追以防疫情失控，卻也引起人民極度不滿，在嚴苛的政策下，部分居民可能得被連續封鎖數月，有些人抱怨缺乏可靠穩定的食物供應及醫療用品。

本次抗爭活動至少延燒八個城市，是30年來對中國共產黨政權首度發出的最直接挑戰，甚至出現要求習近平 下台的聲音，抗議激烈程度在中國相當罕見。

中國政府未針對示威活動或對習近平的抗議發表評論，但決定放寬部分限制的決定似乎是為了平息人民的怒火。

儘管如此，分析人士並不認為中國政府會承認其清零政策錯誤，並指出中國當局擅於打壓異己。

雖然放寬部分限制，但中國共產黨的政策仍然保持不變，據中國官營媒體「環球時報」報導，中國國家衛生健康委員會已派遣小組到地方城市監督新冠相關政策實施。

中共中央機關報紙「人民日報」呼籲政府繼續實施嚴格的防疫政策，顯示習近平政府沒有計畫做出廣泛的改變。

根據世界衛生組織(WHO)追蹤，中國的新冠確診病例為900萬以上，新冠肺炎的死亡案例超過3萬例。