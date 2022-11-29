「白紙運動」開花 中出動警力壓制 盤查街頭、路人手機

27日中國各地串連抗議政府的清零封控政策，圖為上海的抗議者高舉白紙及呼喊口號，無懼眼前的公安。（Getty Images)

中國爆發大規模反封控示威後，政府加派大批警力進駐，避免新一波集會再現；國營媒體重申支持國家主席習近平的嚴格防疫 清零政策，學者分析，此舉顯示中方不會改變防疫政策。

華爾街日報報導，新疆烏魯木齊24日大火造成十死悲劇，當局否認封控延誤救災，「白紙運動」周末在北京 、上海等大城市開花。

中國政府於28日(北京日期，以下皆同)準備鎮壓任何新示威，其中北京北邊的四通橋成為重點位置，一名示威者上月即在這座橋上懸掛橫幅，呼籲自由而非封控，訴求習近平下台。

數十位制服與便衣公安當晚布署在四通橋周遭， 加強盤查街頭、地鐵站及車廂，阻止後續抗議；公安另盤查多名外國記者，他們從加密訊息軟體中得知28日晚會有示威活動，但因警方提前部署，直到當晚8時均未見抗議。

上海市警方則在人民廣場車站檢查路人手機，搜查Instagram、推特和Telegram等應用程式，尋找抗議行動的蛛絲馬跡。

香港 年輕人街頭聲援

香港核心商業區28日晚聚集20多人，大多數為年輕人，他們高舉白紙聲援反封控；警方驅逐示威者，錄影存證並登記個人資訊。一名香港大學生高舉白紙抗議中國政府的防疫政策，她說內地同胞這麼做更危險，她也害怕後果，但「挺身而出後反而比較不怕了」。

北京大學約100名學生28日發布公開信並齊聚抗議，訴求中方取消追蹤病毒暴露風險的健康碼系統，終止驗陰或無症狀者的強制核酸檢測等；清華大學校友會也在Google平台，發布400多名畢業生及在學生簽署的類似信函。

27日晚間至少八個城市的民眾同步發起抗議烏魯木齊大火的行動，圖為北京市公安拉起人牆阻止抗議場面擴大。公安連夜派出更多警力部署街區，避免再有人群上街頭。（美聯社）

官媒社論為清零辯護

然而，中國媒體對抗議活動禁聲，中共喉舌「人民日報」28日在頭版刊登社論，為清零政策辯護，強調修正措施對經濟和個人生活的影響較小。

中國官媒「新華社」28日刊出類似訊息，民族主義評論員則以2019年香港反送中民主示威為例，指有「不明外國勢力」復甦的陰謀論。

印度智庫塔克夏許拉研究所(Takshashila Institution)精通中國議題的研究員科瓦拉馬尼(Manoj Kewalramani)表示，歌頌習近平力推的清零政策並不新穎，「但在此際重申，凸顯政策不會改變」。

來源：Spotlight on China