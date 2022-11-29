我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國快解封？國家衛健委：封控要快封快解、應解盡解

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

記者張文馨／華盛頓報導
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國民眾抗議政府的疫情封控在各城市串連發起「白紙運動」，拜登政府28日口徑一致表示，支持中國民眾和平示威的權利，拜登和美國政府會密切關注後續發展。但這起運動使市場擔心供應鏈受到影響，道瓊指數大跌近500點，金融亦受衝擊，人民幣應聲下跌。

烏魯木齊24日發生10人死亡的致命大火，民眾認為是封控所致，27日各地民眾串連上...
烏魯木齊24日發生10人死亡的致命大火，民眾認為是封控所致，27日各地民眾串連上街抗議，圖為北京的抗議人群。(Getty Images)
27日晚間至少八個城市的民眾同步發起抗議烏魯木齊大火的行動，圖為北京市公安拉起人...
27日晚間至少八個城市的民眾同步發起抗議烏魯木齊大火的行動，圖為北京市公安拉起人牆阻止抗議場面擴大。公安連夜派出更多警力部署街區，避免再有人群上街頭。（美聯社）

8城市串連反對清零政策

24日新疆烏魯木齊公寓發生大火，造成10死9傷慘劇，被質疑因嚴格封控導致居民無法逃生。上海及北京民眾以悼念烏魯木齊罹難者為名上街示威，據估計至少有8城市串連，並擴及大學校園，不過，很快被公安驅離，但公然示威被視為對中國國家主席習近平的動態清零政策反彈，引發國際關注。

被視為抗議中共清零封控的「白紙運動」27日在各地串連，但很快被公安驅散，圖為上海...
被視為抗議中共清零封控的「白紙運動」27日在各地串連，但很快被公安驅散，圖為上海一名抗議者被押上警車。（美聯社）

白宮官員被問到反應時，重申美國的政策與中國不同，美國的應對工具是提高疫苗接種率，以及確保病毒檢測和療法唾手可得。

國務院：清零難遏制病毒

一名美國國務院發言人28日答覆本報詢問表示，美國已表明清零政策非美國政策，也認為中方很難透過清零來成功遏制病毒蔓延；面對公衛挑戰，美國的應對工具是提高疫苗接種率，以及確保病毒檢測和療法唾手可得。

這名發言人說，「我們長期以來均主張每一個人都擁有和平示威的權利，內有美國、外及於全世界，這也包括在中華人民共和國。」

柯比：期待美中溝通不變

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在白宮例行記者會被問到此事表示，美國對於全球各地的和平抗議者所傳達的訊息是一致的，意即普羅大眾應被允許為了反對政策或法律而舉行集會與和平示威。

柯比不評論美國是否支持中國大陸示威民眾的目標，而是幾度表示，白宮支持和平示威的權利。柯比說，對於相關行動的位置、規模和範圍了解不多，正在密切關注情勢發展；拜登總統也隨時關注此事，肯定會留心相關示威活動。

對於白紙運動是否會影響好不容易暫時和緩的美中關係，柯比表示，美國必須持續關注情勢發展，到目前為止，美國欲維持對北京溝通管道暢通的期待沒有改變，也很樂見在20國集團（G20）峰會後，雙邊恢復一些工作層級的討論。

憂供應鏈 美股亞股走低 

相對各國官方對白紙運動的謹慎回應，國際市場則多有疑慮，擔心全球供應鏈與經濟前景，從亞洲到歐洲和美國股市28日同步開低走低，美股道指跌近500點，史坦普500及那斯達克指數雙雙跌逾1.5%。蘋果賣壓沉重，跌逾1%。

亞股除澳洲和印度等少數股市收漲外，其餘皆下跌，上證指數收跌0.75%，盤中一度跌逾2%；人民幣一度重貶逾1%，尾盤跌幅收斂至0.6%，但在亞洲主要貨幣中表現排倒數第二。日圓兌美元升值約1%，是8月底以來最高。

原油等大宗商品所受影響尤其大，西德州原油原油期貨28日一度重挫3.5%至73.6美元，布蘭特一度跌3.6%，至每桶80.6美元。

柯比 白宮 拜登

上一則

「白紙運動」開花 中出動警力壓制 盤查街頭、路人手機

下一則

俄宣布推遲與美「裁減核武」談判 也未定新期

延伸閱讀

馬克宏將訪美 白宮預告討論烏克蘭與中國議題

馬克宏將訪美 白宮預告討論烏克蘭與中國議題
白宮：美國依法提供台灣自我防禦能力 這點不會改變

白宮：美國依法提供台灣自我防禦能力 這點不會改變
民主黨各州 搶當2024初選第一州 拜登尚未表態

民主黨各州 搶當2024初選第一州 拜登尚未表態
挺拜登 加州長紐森：不會選下屆總統

挺拜登 加州長紐森：不會選下屆總統

熱門新聞

調查人員在命案現場蒐證。(美聯社)

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

2022-11-22 21:56
沃爾瑪員工泰勒(Briana Tyler)回憶兇嫌安德(Andre Bing)如何在員工休息室進行無差別掃射。(美聯社)

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

2022-11-23 14:58
你有失眠困擾嗎？學習睡眠專家這三招看看。(Pexels)

快看世界／睡眠專家分享 一夜好眠最關鍵三點

2022-11-23 12:45
隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
美國衛生主管機關表示，新冠亞型變異株Q.1和BQ.1.1已成美國的主流毒株。（路透）

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

2022-11-27 05:12
菲律賓海軍20日在中國占領的中業島以西800碼海域發現一個不明漂浮物，卻在拖回基地時遭到中國海警攔截，奪走漂浮物。圖為中業島空拍資料照片。(美聯社)

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

2022-11-21 03:59

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯