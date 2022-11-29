中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國民眾抗議政府的疫情封控在各城市串連發起「白紙運動」，拜登 政府28日口徑一致表示，支持中國民眾和平示威的權利，拜登和美國政府會密切關注後續發展。但這起運動使市場擔心供應鏈受到影響，道瓊指數大跌近500點，金融亦受衝擊，人民幣應聲下跌。

烏魯木齊24日發生10人死亡的致命大火，民眾認為是封控所致，27日各地民眾串連上街抗議，圖為北京的抗議人群。(Getty Images) 27日晚間至少八個城市的民眾同步發起抗議烏魯木齊大火的行動，圖為北京市公安拉起人牆阻止抗議場面擴大。公安連夜派出更多警力部署街區，避免再有人群上街頭。（美聯社）

8城市串連反對清零政策

24日新疆烏魯木齊公寓發生大火，造成10死9傷慘劇，被質疑因嚴格封控導致居民無法逃生。上海及北京民眾以悼念烏魯木齊罹難者為名上街示威，據估計至少有8城市串連，並擴及大學校園，不過，很快被公安驅離，但公然示威被視為對中國國家主席習近平的動態清零政策反彈，引發國際關注。

被視為抗議中共清零封控的「白紙運動」27日在各地串連，但很快被公安驅散，圖為上海一名抗議者被押上警車。（美聯社）

白宮 官員被問到反應時，重申美國的政策與中國不同，美國的應對工具是提高疫苗接種率，以及確保病毒檢測和療法唾手可得。

國務院：清零難遏制病毒

一名美國國務院發言人28日答覆本報詢問表示，美國已表明清零政策非美國政策，也認為中方很難透過清零來成功遏制病毒蔓延；面對公衛挑戰，美國的應對工具是提高疫苗接種率，以及確保病毒檢測和療法唾手可得。

這名發言人說，「我們長期以來均主張每一個人都擁有和平示威的權利，內有美國、外及於全世界，這也包括在中華人民共和國。」

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在白宮例行記者會被問到此事表示，美國對於全球各地的和平抗議者所傳達的訊息是一致的，意即普羅大眾應被允許為了反對政策或法律而舉行集會與和平示威。

柯比不評論美國是否支持中國大陸示威民眾的目標，而是幾度表示，白宮支持和平示威的權利。柯比說，對於相關行動的位置、規模和範圍了解不多，正在密切關注情勢發展；拜登總統也隨時關注此事，肯定會留心相關示威活動。

對於白紙運動是否會影響好不容易暫時和緩的美中關係，柯比表示，美國必須持續關注情勢發展，到目前為止，美國欲維持對北京溝通管道暢通的期待沒有改變，也很樂見在20國集團（G20）峰會後，雙邊恢復一些工作層級的討論。

憂供應鏈 美股亞股走低

相對各國官方對白紙運動的謹慎回應，國際市場則多有疑慮，擔心全球供應鏈與經濟前景，從亞洲到歐洲和美國股市28日同步開低走低，美股道指跌近500點，史坦普500及那斯達克指數雙雙跌逾1.5%。蘋果賣壓沉重，跌逾1%。

亞股除澳洲和印度等少數股市收漲外，其餘皆下跌，上證指數收跌0.75%，盤中一度跌逾2%；人民幣一度重貶逾1%，尾盤跌幅收斂至0.6%，但在亞洲主要貨幣中表現排倒數第二。日圓兌美元升值約1%，是8月底以來最高。

原油等大宗商品所受影響尤其大，西德州原油原油期貨28日一度重挫3.5%至73.6美元，布蘭特一度跌3.6%，至每桶80.6美元。