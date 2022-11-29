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中國快解封？國家衛健委：封控要快封快解、應解盡解

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英美專家直言「清零不可能」中國須認清國產疫苗無效

編譯陳韻涵／綜合28日電
南韓首爾一所大學的外面貼出反對中國政府的海報，要求「不要審查」「不要專制」。(Getty Images)
南韓首爾一所大學的外面貼出反對中國政府的海報，要求「不要審查」「不要專制」。(Getty Images)

中國採取極其嚴格的新冠病毒防疫措施，包括封城控制、大規模檢測和隔離，引爆數十年來最大規模民怨；美聯社報導，全球健康專家認為清零政策難以為繼；美國防疫專家佛奇(Anthony Fauci)也表示，中國持續封控「太嚴苛」，且「就公衛角度而言不合理」。

中國國家主席習近平政府採封控清零政策，長期隔離檢測數百萬人，試圖遏止病毒傳播。疫情之初，多國採取類似防疫措施，但隨著疫情趨緩已陸續解除。

中國封控起初壓低染疫病歿率，但也代表中國人對病毒曝險極低；此外，中國國產疫苗的效果不佳，無法保護長者。

日本東京街頭也聚集數以百計的抗議者，聲援中國反對封控的民眾。(Getty Ima...
日本東京街頭也聚集數以百計的抗議者，聲援中國反對封控的民眾。(Getty Images)

中國的染疫死亡率出奇低，人均染疫病歿人數在全球墊底；官方數據顯示，2020年疫情爆發以來，僅5233人染疫病歿。相較之下，約翰霍普金斯大學統計，截至28日，美國107萬9477人染疫病歿。

華盛頓大學流行病學教授莫卡德(Ali Mokdad)表示，嚴格防疫拯救人命但無法持續，「中國沒有備案」，且清零政策最終會導致死亡率驟增，醫院人滿為患，「不能永遠鎖國」。

英國萊斯特大學病毒學者陳偉志(Julian Tang)認為，試圖清零「簡直不可能」，應參考全球大多數國家與病毒共存的策略，「清零沒有終局」，「唯一辦法是接受會有一定程度的確診」。

英國東英吉利大學醫學系教授亨特(Paul Hunter)指出，中國珍視的封控和戴口罩防疫策略只是拖延，最終仍得靠有效疫苗。

亨特表示，「可惜中國國產疫苗並不好」，大多數接種疫苗的老弱者的抗體已消退；他建議當局應該逐漸放寬防疫，以免醫院不堪負荷。

此外，中國終將需要開放國境，這樣難免也會造成確診激增。

英國艾希特大學醫學院教授潘卡尼亞(Bharat Pankhania)表示，中國必須進口輝瑞或莫德納研發的信使核糖核酸(mRNA)疫苗，「科學答案明瞭」。

潘卡尼亞不諱言表示，這會對中國形成政治挑戰，因為此舉等於承認國產疫苗無效，但中國必須設法扭轉局勢，「這攸關人命，中國人顯然受夠了接連封控，最快的辦法就是盡速免疫」。

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