「白紙運動」動搖跨國企業信心：中國製造業仍不可取代？

南韓首爾一所大學的外面貼出反對中國政府的海報，圖為經過的學生駐足瀏覽。(Getty Images)

中國許多城市爆發的白紙抗議和勞工 抗爭，是國家主席習近平第三任期伊始面臨的最大考驗，可能重塑外國跨國公司在中國的經營、國際製造業投資的流入以及中國與發達國家的關係。

華爾街日報報導，外資企業數十年來在中國的發展得益於巨大的人口紅利，同時能夠避免可能出現的國內政治風險，因為中國的地方政府為了爭取外資，對可能影響經濟的政治問題，在剛露苗頭時就迅速掐斷，包括組建獨立工會、抗拒徵地以及各種形式的有組織抗議。

外企長期以來在中國的擔憂主要是地緣政治，而不是國內政治帶來的風險，這是中國與印度等競爭對手的最顯著不同。但如今許多城市爆發的勞工抗爭與反封城抗議似乎成為新的國內風險，而釀成風險的基本因素在可預見的未來不會消失。

中國的小規模抗議層出不窮，主要是爭取職場待遇和索取欠薪，但鄭州的富士康蘋果組裝廠本月爆發的抗議規模之大，在中國的主要跨國企業中實屬罕見。烏魯木齊的火災事件引發全國許多城市的白紙運動抗議，是針對中國的清零封控政策。儘管中國的防疫 政策避免出現了大範圍的死亡，但手段之強硬和殘忍引起眾怒，尤其是年輕一代的不滿。

中國受教育 的年輕人面臨巨大壓力，16至24歲群體的失業率高達18%，僵化的清零政策懲罰了以前快速增長高科技產業，使大批受教育的年輕工人成為犧牲品。與此同時，中國的農民工群體也在迅速變老，他們作為支撐世界工廠的勞動力主體已接近峰值。

所有上述因素都對中國的製造業和政府構成前所未有的挑戰，可能動搖跨國企業的信心，質疑中國是否仍是不可替代的全球製造業中心。

如果中國政府鎮壓抗議者和進一步加強封控，可能對西方跨國公司帶來更大的政治壓力，導致跨國企業的生產受阻和供應鏈中斷。如果中國屈從公眾壓力而放寬防疫政策，後果可能是死亡人數大增，進而引發更嚴重的動盪；如果放棄清零政策取得成功，結果可能會促使學生和勞工組織推動政府進行更多改革。