護航中國清零政策 華郵記者挨批

華盛頓郵報記者泰勒‧羅倫佐。（取自泰勒‧羅倫佐的推特）

中國嚴格的新冠疫情「清零」封控政策備受爭議，還引來佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)幕僚克莉絲汀納‧普夏(Christina Pushaw)發推文批評華盛頓郵報記者泰勒·羅倫佐(Taylor Lorenz)，起因是羅倫佐質疑華郵 報導片面的推文，遭到普夏質疑是在為中國的清零政策唱讚歌。

華郵在25日的一篇報導中指出，由於中國堅持使用國產且僅針對原始病毒株的疫苗 ，拒絕接受莫德納、輝瑞等疫苗，遑論這兩家公司針對最新病毒株開發的次世代疫苗，於是在清零封控下的「重大缺陷」，就是民眾缺乏「自然免疫」的條件，反而讓中國病例數容易激增且拖垮該國醫療保健體系。

羅倫佐隔日在推特 上轉發這篇文章，不過在推文上說：「『自然免疫』這件事根本不存在，因為病毒株的變異永無止境，抗體只會逐漸減弱，因此大家仍可能一次、一次又一次地染上病毒；另外，避免像美國那樣，讓數百萬抗力脆弱的民眾死亡的政策，不能說是『重大缺陷』。」

佛州州長德桑提斯的幕僚克莉絲汀納‧普夏。（取自克莉絲汀納‧普夏的推特）

這番言論招來普夏批評「令人作嘔」，她指責羅倫佐是「新冠極端主義者」，「全然地在為中國共產黨的大規模侵犯人權說項」，「就在烏魯木齊的公寓樓因為嚴格封控，導致許多民眾因火災而喪生的短短幾天後。」

羅倫佐後來在推特上補充，華郵的報導主要是關於疫苗議題，且「認可預見大規模群體傷害，不等於認可任何政策」。

普夏對羅倫佐的網路論戰已非首次，羅倫佐今年4月準備揭發右翼團體「Libs of TikTok」推特帳號的幕後營運名單，保守派指責她在「人肉搜索」；當時普夏就發布一張聲稱是來自羅倫佐的電郵，稱「若就此事有何評論，請在之後的幾個小時內告知我」，夏普表示，她對此事的評論是「一張小丑的表情符號」。

至於羅倫佐近日的評論，再度招致網路上與普夏立場相近的民眾指責，有人質疑她的夢想之地，豈非是「上億人處於奴役狀態，每天都要接受核酸檢測，個人自由蕩然無存」。