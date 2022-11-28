關注上海抗議 德媒：中國人喊出這句話太難了

數百名上海市民26日夜聚集在上海的烏魯木齊中路，為新疆火災死難者悼念，後遭警方強勢驅散。圖為警察與現場一名男子對峙。(Getty Images)

據「德國 之聲」報導，11月26日晚，一些上海市民聚集在烏魯木齊路，自發悼念兩天前烏魯木齊市火災的遇難者。面對前來維安的員警，人群開始抗議舉動，如手舉一張白紙。後來在有人帶領下喊出口號：「新疆解封，全國解封」、「不要核酸要自由」、「共產黨 下台，習近平 下台」。

儘管有關內容很快受到審查，上海傳出的影片畫面還是傳遍了全球。在不受中國官方控制的推特上，引起了巨大關注和熱烈的討論。

「德國之聲」報導指出，中國人喊出「習近平下台」這句話太難了。這是迄今為止最為激進的口號。

周日凌晨發生在上海烏魯木齊路的民眾自發抗議行動，讓不少中國人感到震撼。儘管官方媒體對此噤聲，管控下的社交媒體也被全面審查，中文線民當中還是掀起了熱議。

多數推特用戶對抗議者的勇氣表達了欽佩： 「共產黨下台，習近平下台！ 中國人喊出這句話太難了，讓這樣的的呐喊聲從上海烏魯木齊路響徹中國大地吧！」

「偉大的城市，可愛的民眾，世界為你鼓掌」、「有周圍民眾議論，我也這個歲數了 我們要知道真相，我們不想被欺騙」、「希望上海的烏魯木齊路的每一個勇士平安。 有時候，我不得不承認自己的懦弱……。」

但也有人認為這樣做「過火」，提醒「凡事都要有個度」。有推文寫道：「拿抗議防疫為藉口，喊共產黨下台、習近平下台的學生，孺子不可教也。」

影片記錄下27日在烏魯木齊路與安福路路口發生的一幕，讓不少人唏噓：「一90後舉著花演講，隨後被員警逮捕，人們高喊幫幫他！似乎最終被搶回。向勇敢的90後和上海人民致敬！」

藝術家巴丟草發推：「上海烏魯木齊路的抗爭者，都是年輕人！ 我想上海了。」

旅美人權律師滕彪寫道：「這一切，距北京四通橋抗議和20大只有一個多月的時間。這加速度，總加速師也沒想到吧。」

但也有人對這種公民抗命的行動持悲觀態度：「不要對昨晚上海烏魯木齊路事件處理抱幻想，因為這甚至可能是破了中央能想像的底線。怎麼都不能輸給香港吧。」

有人承認「總有人要付出的，這是我們公民的責任」。還有人希望知道：「一個問題：上海烏魯木齊路的人怎麼組織起來的？」從社交媒體上的影片可以看到，現場有員警對抗議者喊出同樣的問題：你們這是誰組織的？周圍很多人都喊道：「是我們所有人！」