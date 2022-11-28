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胡錫進批中國主流媒體 懼報導敏感事件

記者陳言喬／綜合報導
北京警察27日凌晨連成防線，阻止抗議人群遊行。(美聯社)
北京警察27日凌晨連成防線，阻止抗議人群遊行。(美聯社)

被封控五天的中國媒體人胡錫進出關了。針對近來因防疫出現的各種群眾敏感事件均由網上(網媒和社群)率先披露，胡錫進稱，媒體基本靠邊站了，這不正常。

北京的鷹派「環球時報」前總編輯胡錫進所住的北京社區出現陽性病例，導致整棟樓被封控五天。他對廣東佛山勒流街道一社區核酸採樣點傳出疑似「踩踏事件」表示，儘管不能與韓國首爾梨泰院踩踏事故相提並論，但核酸檢測點首先要確保採樣過程的安全。

他還建議，如今做核酸的人實在太多了，今後是否可讓一些人不做核酸，而只讓以上班族為主體的頻繁流動人群做核酸。他認為是值得探討的，需要專家和政府方面共同研究。

胡錫進還稱，佛山的這件事發生兩天了，最早曝出來的又是互聯網，媒體沒有報導跟進，最後又是由官方的通報來回應網上的追問。

他直言，現在大陸各地出什麼事都由官方直接回應網上輿論，媒體基本靠邊站了，「大家想想最近各地發生的多起敏感事件，哪一個不是這樣？但這不正常。對於講清楚那些敏感事件，緩解輿情都是不利的。這種缺少主流媒體角色的輿論格局需要打破，應該把媒體在社會大溝通中的位置和作用還給它們」。

不過，留言區的許多網友似乎並不領情，有人留言說：「老胡，你說句心裡話，今天的中國還有記者嗎？」還有網友質疑：「現在還有輿論監督的內容？連央媒都不敢，還指望地方媒體？」「媒體只做兩件事，轉發新華社和轉發人民網」。

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