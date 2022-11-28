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中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

轉移抗議焦點… 中網軍被指在推特散布成人訊息

編譯陳韻涵／綜合27日電
烏魯木齊市大火引爆中國各地怒火，多處出現悼念死者、舉白紙反封控等聚集事件。(美聯社)
烏魯木齊市大火引爆中國各地怒火，多處出現悼念死者、舉白紙反封控等聚集事件。(美聯社)

推特人力不足 疲於應付

社群媒體「推特」(Twitter)人力銳減的反宣傳小組27日疲於應對來自中國的垃圾訊息，凸顯推特大量裁員後人力不足的情況；專家則表示，這是中國網軍試圖轉移清零政策抗議焦點的慣用伎倆。

「華盛頓郵報」27日報導，許多沉寂數月甚至多年的推特中文使用者帳戶27日突然變得活躍，開始散播挾帶伴遊服務等成人內容並附註城市名稱的垃圾訊息。

專家表示，中國網軍試圖轉移抗議焦點，在推特散布成人訊息。(美聯社)
專家表示，中國網軍試圖轉移抗議焦點，在推特散布成人訊息。(美聯社)

搜尋城市中文 跳出垃圾推文

往後幾小時內，只要搜尋這些城市的中文，就會看到許多無用資訊推文，而非抗議新冠肺炎清零政策並呼籲中國共產黨領袖下台的訊息。

離職推特員工 點名中國網軍

離職推特員工表示，這並非疑似與政府有關的帳號第一次使用這種手法，但中國網軍以往會在伴遊廣告中點名攻擊單一帳號或小團體。

要求匿名以免因為洩露內部處理程序而遭究責的前推特員工表示，「這是團隊已知且必須手動處理的問題，無法透過機器或演算法自動操作。」

全球首富馬斯克(Elon Musk)收購推特後大量裁員且出現離職潮，約有7500人離職或遭資遣，目前僅剩約2000名員工，其中處理人權議題、安全疑慮和外國政府影響等部門的職員所剩無幾，甚至放空城。

推特離職潮 中國分析部門走光

推特前職員表示，27日的情況「凸顯推特人力出現更大的洞需要填補，整個中國影響與分析部門人員都辭職了。」

史丹福大學(Stanford University)研究人員率先發現中國網軍這項操作，史丹福網路觀察中心(Stanford Internet Observatory)主任斯塔莫斯(Alex Stamos)表示，他的團隊將評估相關影響有多大。

推特現職員工告訴外部研究人員，推特在27日中午左右發現問題並著手應對。

時至27日稍晚，搜尋相關城市已恢復正常，會出現抗議相關的新聞與照片。

推特逐漸修復 抗議訊息露出

要求匿名的美國包商與中國議題專家說，「當我滑動推特訊息流(feed)，約50%情色內容，50%抗議資訊」，但今天稍早的情況「全都是羶色腥」。

推特 裁員 社群媒體

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