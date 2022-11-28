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中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

中國掀起白紙運動 無言表不滿 微博已封禁

編譯潘勛／綜合27日電
中國各地示威者紛持白色紙張，表達對封控的憤怒。(歐新社)
中國各地示威者紛持白色紙張，表達對封控的憤怒。(歐新社)

中國各地示威者目前持白色紙張，表達對中共當局堅持新冠動態清零政策的憤怒，規模之大十分罕見，由社群媒體，到中國城市街上、頂尖大學校園，白紙運動風起雲湧；持白紙是抗議的策略，不會因言獲罪、被逮捕或圖片被刪除。

路透27日報導，網上流傳的圖片及視頻顯示，包括南京、北京等城市的大學生持白紙無聲抗議，既不會被抓也不會被刪；全世界都試著與新冠共存，只有中國仍堅持嚴峻的清零政策。

最新一波民憤是因新疆烏魯木齊市24日一棟公寓發生火災，10人疑因被封控、無法逃生，死於火場，而被激發。目擊者及網上視頻顯示，上海民眾26日夜裡聚集，拿白紙為烏魯木齊火災死傷者辦燭光哀悼會。

女子拿白紙抗議 不明男子奪走

一條廣為流傳的視頻26日出現，內容顯示一名女子拿一張白紙，站在南京市中國傳媒大學台階上，接下來一名不詳男子出現，把白紙奪走；其他照片顯示，接著數十名其他人也拿白紙，占據大學的台階，用手機的燈光照著，劃破夜空。

接下來一名男子現身，斥責抗議民眾說，「有一天你們要為今天做的付出代價」，群眾回斥說，「政府要為今天幹的事加倍付出代價。」

民眾27日聚集在北京知名的清華大學，也拿著類似的白紙，高唱義勇軍進行曲。

路透看到線上聊天群有人建議拿白紙，籌畫示威。

北京一名王姓男子26日加入街坊鄰居，向當局施壓，要求解除公寓封控，訴說他聽聞到、與清零政策有關的「二次災難」，例如1月有孕婦被拒絕進入醫院而流產；貴州公交車載民眾去隔離方艙而翻落山坡，多人死傷；蘭州男孩因封控，在家中煤氣中毒而亡；王姓男子表示，這類事件都可能發生在自己或妻子身上。

「白紙練習」標籤遭禁 用戶哀嘆

網路用戶貼出白紙或自己拿白紙的照片到微博或微信，象徵支持白紙運動，到27日早晨「白紙練習」的標籤已遭微博封禁，引發用戶對審查制的哀嘆，一名微博用戶貼文說，如果連白紙都怕，真是外強中乾。

北京 微博 社群媒體

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