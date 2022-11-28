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中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

封控到失控 中國抗議潮 一把火燒進大學

記者賴錦宏／綜合報導
數百名上海市民26日夜聚集在上海的烏魯木齊中路，為新疆火災死難者悼念，後遭警方強勢驅散。圖為警察與現場一名男子對峙。(Getty Images)
數百名上海市民26日夜聚集在上海的烏魯木齊中路，為新疆火災死難者悼念，後遭警方強勢驅散。圖為警察與現場一名男子對峙。(Getty Images)

新疆防疫過當導致烏魯木齊市大火救援不及燒死十人，引爆中國各地怒火，26日中國多處出現悼念死者、聲援烏魯木齊及要求解封等聚集事件，與此同時，抗議潮也湧入中國多所大專院校。

南京╱學生校內聚集

中共官方強勢封控下，各地次生災害不斷。根據推特流傳影片，南京傳媒學院學生26日晚間在校內廣場聚集，抗議烏魯木齊市防疫過度，並為被燒死的民眾哀悼。該校多名學生在校內舉白紙示威，高喊「人民萬歲，逝者安息」等口號。

隨後校方關燈，學生則打開手機電筒照明。學校高層稱，示威學生若馬上解散的話，可以不追究責任，又威脅會處分學生，揚言「總有一天要為你們的行為付出代價」。

上海烏魯木齊路26日晚爆發群眾聚集，聲援悼念新疆烏魯木齊市火災事件。(Getty...
上海烏魯木齊路26日晚爆發群眾聚集，聲援悼念新疆烏魯木齊市火災事件。(Getty Images)

北京╱舉白紙喊口號

北京清華大學也有學生在校園聚集，不少學生手舉「要自由」的白紙。推特影片顯示，該校一名女學生在校內的紫荊餐廳門口，高舉白紙大喊口號，周圍的大批學生為她叫好。

此舉引來越來越多學生聚集，齊喊「民主法治、表達自由」。一名老師穿越人群，到學生面前稱，「你們現在搞到失控了」，嘗試勸離人群。

該校一名女學生說：「如果我們因為害怕被捕，所以就不敢發聲，我們的人民會對我們失望，作為清華的學生，我會後悔一輩子。」

中國許多學生採取自救方式，要求解封，近期中國網上就傳出多達60多所院校，包括北大、復旦、武大、浙大、華南理工等一流學府發起的「大學生有希望2.0版本」行動。

上海警方在烏魯木齊路設下圍障，阻止抗議民眾聚會追悼在新疆烏魯木齊市高樓被燒死的人...
上海警方在烏魯木齊路設下圍障，阻止抗議民眾聚會追悼在新疆烏魯木齊市高樓被燒死的人，同時表達對清零隔離政策。(美聯社)

各地╱多校出現標語

綜合香港媒體和國際電訊報導，新疆火災事件後，中國多所大專院校的學生加入抗議浪潮，包括中國傳媒大學、中國政法大學、中國人民大學等大學，都出現抗議標語。

此外，中央美術學院、南京林業大學和四川電影電視學院等大學，近日都有學生以舉牌、張貼標語等方式抗議過度封控，用以表達回歸正常生活或鼓勵民眾覺醒的訴求。

在北京電影學院，有學生製作染血口罩綁在欄杆上，並貼出「我是中國公民」、「我不是啞巴」等示威海報。青島電影學院也出現悼念烏魯木齊大火遇難市民的海報，上面寫著「不要麻木、不要沉默、不要無視、不要忘記」。

街道╱塗鴉字遭清除

北京大學近日也爆發抗議封控的示威，餐廳附近的牆壁上出現紅色塗鴉文字寫著「務實不是躺平，睜眼看看世界」等字句。最終塗鴉文字遭清除。

另據澎湃新聞，烏魯木齊市政府昨通報，28日開始，在嚴格落實疫情防控措施前提下，逐步有序恢復鐵路、民航和公車、計程車等城市公共交通。消息發布後，從烏魯木齊出發的航班機票，瞬間搜索量增長九成。

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