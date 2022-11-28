新疆大火10死激民憤 六四來首見 北京上海多城示威「反封控」

數百名北京市民27日凌晨聚集在亮馬橋，為新疆火災死難者悼念，後遭警方強勢驅散。(美聯社)

因新疆烏魯木齊市公寓大樓火災造成至少10人死亡，中國民眾對政府新冠嚴格動態清零政策的怒火終於大規模爆發，多地出現示威，與警察發生衝突；示威民眾要求當局結束封控，高喊「共產黨下台、習近平 下台」等口號，北京 亮馬橋27日夜裡聚集至少上百人持白紙呼應上海示威，直至28晨才在警方勸離下散去。

抗議潮四起 六四以來首見全國抗爭

紐約時報報導，周末全中國多地城市如北京上海武漢成都，成千上萬民眾持蠟燭及鮮花，哀悼烏魯木齊市火災死難者；大學生在校園守夜，很多人手拿白紙無聲抗議。

彭博新聞報導，加州大學河濱分校林培瑞(Perry Link)教授分析說，「這可稱為自天安門事件以來，中國最具對抗性的街頭事件」，「是全國性的抗議事件」。

中共 領導人習近平治下，幾乎鏟除一切示威，但無所不在的新冠封控終於凝聚民眾的怒火，超越階級及地區；封城下移民工沒工作忍飢挨凍、大學生被關在校園、城市專業人士怒斥出行限制，憤怒的根源完全一致。

中共領導層 迄今不作聲

截至28日早晨，包括習在內的中共領導層未對周末的全國動盪發表隻言片字，國營媒體也默不作聲。

數百學子27日聚集在清華大學校園，高呼「民主法治」、「表達自由」。校方隨後宣布，本周之內就讓學生們免費搭機、搭列車返家，比原本的農曆年假期來得更早。

至少上百人27日夜裡在北京亮馬橋附近聚集，點亮燭光，手拿白紙，暗示向中共審查制抗議；群眾呼口號，向上海的示威者加油打氣，其他也拿白紙的人站在橋上，過往的汽車駕駛人向他們按喇叭致意。

數百名上海市民26日夜聚集在上海的烏魯木齊中路，為新疆火災死難者悼念，後遭警方強勢驅散。圖為警察與現場一名男子對峙。(Getty Images) 數百名上海市民2日凌晨聚集在烏魯木齊中路舉行燭光晚會，悼念新疆火災死難者，並提出「要解封」及「不要核酸要自由」等訴求。(Getty Images)_

上海人高呼 習近平下台

一位婦女嘶吼「不要謊言要尊重，不要領袖要投票」，言下之意直指習近平。

在上海，銷售經理姚奇拉(音譯)表示，昨天瞧見烏魯木齊火災悲劇，她一直在哭，再想到今年上海被封控的時候，她參加上海市民為火災罹難者辦的燭光哀悼會。

姚指出，示威民眾喊出「不要核酸要自由」、「不要健康碼」，終於覺得講出一直想講的話。

上海27日夜裡的街頭悼念會升級成抗議，政治風險陡然升高；大批人群集在烏魯木齊中路，「要自由」的口號聲此起彼落，一名男子頻頻高呼「習近平」及「共產黨」，其他人就回應以「下台」。

在武漢市，數百人走上街頭，有些人動手拆倒用來封堵小區的鐵圍籬；群眾本盼望新冠封控能在北京本月稍早宣布20條優化防疫計畫後，能逐步放鬆，不想確診案例增加後，當地官員又恢復全面管制。

鎮壓或鬆綁 考驗習近平

舉國憤怒，習近平想回應很棘手；網管則加速清除各地抗議的照片及視頻。習若是鎮壓示威者，唯恐進一步激怒民眾，即使中共維安機器森嚴，也會很吃力；但他若快速撤消防疫限制，可能傷及自己靠著抗疫成功、權威不容挑戰的形象。接下來染疫件數若是大爆發，尤其體弱的人病死，會激起另一批人的不滿。

中國研究專家裴敏欣(Minxin Pei)指出，民怨高漲，中共面臨的立即挑戰在是否、如何繼續新冠清零，習近平必須在接下來48到72小時內做出決定；他指出，上海示威者的口號在習時代前所未聞，反映中國新冠政策令人沮喪，民眾實在厭倦了。