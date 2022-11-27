新聞分析／「豬隊友」拉仇恨值 陳時中跌落神壇

民進黨台北市長候選人陳時中競選失利，向支持者道歉。（路透）

民進黨 台北市長候選人陳時中 競選失利，向支持者道歉，陳時中曾因抗疫指揮官身分登上神壇，但選舉防疫軟肋不斷被藍白夾擊，又碰上豬隊友讓對手有機會操作，使陳時中的仇恨值居高不下，難拉攏中間選民支持，最終還是以大幅落後蔣萬安14萬票落敗。

從得票率來看，陳時中陣營原本設定黃珊珊會拉走蔣萬安的藍軍票，但從開票結果來看，黃珊珊拉走的最多反而是綠營票倉，原本預期年輕人支持度與蔣萬安一樣偏低，但蔣萬安各年齡層的得票率都很平均。

陳時中仇恨值始終居高不下，其中最為人詬病就屬疫苗 政策。除了防疫包袱，陳時中還得應付各種出包的「豬隊友」，為宣傳免治馬桶政策，團隊找網紅四叉貓合作拍片，原本是美意卻出現疑似偷窺鏡頭，引發批評，自此陳就被外界被諷刺「人設多變又崩壞」；就在陳時中陣營持續消毒時，媒體人周玉蔻又猛打蔣家DNA，還重提20多年前「晶華緋聞案」讓藍營有機會大打「喜歡周玉蔻就投給陳時中」，陳時中的負面聲量再創高峰。

側翼、網軍包袱也困擾陳時中，最後是衛福部長薛瑞元提出的「疫苗掮客」之說，不僅沒說清楚、講明白掮客從何而來，態度又相當自滿批評他人「問的問題很幼稚」；另外蔡總統提到「投給民進黨就是支持蔡英文」，讓原本已經瀰漫下架民進黨的氣氛再添助力，陳時中無端遭波及，仇恨值早已破表。

陳時中最後階段試圖力挽狂瀾，喊出「我的字典沒有仇恨，但萬萬沒想到選舉被大家來恨，我心裡覺得很痛」，甚至選前之夜還落淚打出溫情牌，無奈揮之不去的仇恨值始終無法消弭，即使府院黨最後再祭出抗中保台牌，結果還被反殺，一場選戰徹底讓陳時中跌落神壇。

來源：聯合影音網