台選舉／國民黨光復北市 蔣萬安：民主戰勝黑箱

蔣萬安當選台北市長，26日晚上勝選時高喊「台北光榮篇章又翻過一頁，未來不分藍綠，一起在台北共榮共好」。（記者林澔一／攝影）

台北市長選舉的三角激戰落幕，國民黨 候選人蔣萬安為藍營「光復首都」，這也是國民黨在八年之後再拿回首都市長的寶座。

蔣萬安26日晚上從開票就一路領先對手民進黨陳時中及現任無黨籍副市長黃珊珊，競選總部氣勢高昂，蔣萬安晚間宣布當選時，激動地擁抱父親蔣孝嚴與母親黃美倫，高喊「善良戰勝側翼，民主戰勝黑箱，光明戰勝黑暗，我們做到了！」

國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）勝選後與家人同台，向支持者表達感謝。（記者許正宏／攝影）

光復北桃兩大票倉

國民黨在本次九合一選舉拿下13席，尤其光復了台北市、桃園市兩大票倉，更是指標。黨主席朱立倫表示，「這不單單是國民黨的勝利，最重要的是台灣人民、台灣民主，也是所有非綠陣營的勝利。」

朱立倫說，他一直堅持國民黨一定會提對的人、無私無我，為台灣人民奉獻，2024才有機會勝選。他表示，這一仗真的不容易，面對有無窮資源的民進黨和無數抹黑奧步，尤其在桃園、台北和基隆的選將都能挺過來，才是真正的英雄。

蔣萬安當選台北市長，支持者開心搖旗吶喊。（路透）

蔣：組服務型市府

蔣萬安在競選總部前舉辦「無限台北無限感激」開票之夜，下午4時一開始，上千張椅子已陸續坐滿。蔣萬安晚間近8時現身，支持者不斷高喊「市長好」，他上台後哽咽地說了三次「謝謝」，並高喊「各位朋友我們做到了，這不只是萬安的勝利，更是市民手中神聖選票的勝利！」

蔣萬安也向陳時中、黃珊珊致謝，感謝他們在選舉過程給予的指教，蔣萬安說，迎接勝利的同時，也是準備迎接挑戰的開始，台北沒有停下來的條件，未來他會好好用人，重組團隊、組一個服務型市府，要有人情味，「台北光榮篇章今天又翻過一頁，未來不分藍綠白，一起在台北共榮共好。」

民進黨台北市長候選人陳時中（中）宣布敗選，面對支持者直言自己努力不夠，希望大家繼續挺蔡英文總統。（記者潘俊宏／攝影）

北市版圖藍大於綠

台北市選民基本上是藍大於綠，近年的台北市長選舉，1994年因國民黨分裂，國民黨提名黃大洲、趙少康出走參選，最後由民進黨提名陳水扁 當選。1998年國民黨提名馬英九 挑戰陳水扁的連任，由馬英九勝選，陳水扁轉而投入2000年總統大選並當選。馬英九完成連任的八年市長任期，於2008年當選總統。郝龍斌2006至2014連選連任市長，2014年由柯文哲當選市長並連任，柯再自組民眾黨，有意挑戰2024總統大位。

台北市長向來戰況激烈，不僅是首都戰，台北市長人選通常也是取道總統之路的重要歷練。歷任市長陳水扁和馬英九後來都當選總統，在此之前還有李登輝。國民黨此次勝選，外界認為，讓朱立倫投入2024總統選舉的機會更大。

來源：聯合影音網