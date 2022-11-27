新聞透視／民眾黨奪下新竹市 柯文哲：第三勢力正壯大

民眾黨主席柯文哲全台輔選，民眾黨雖然沒拿下台北市執政權，但立委高虹安為民眾黨拿下新竹市長，為民眾黨發展留下重要基地。圖為民眾黨在台大醫院國際會議中心舉辦開票之夜。（記者葉信菉／攝影）

無黨籍台北市長候選人黃珊珊以台北市長柯文哲 接班人之姿挑戰市長寶座，無奈柯文哲八年前的「白色旋風」已消風，即便黃打出的「不作藍綠奴隸、每個人都是自由的」也催不出中間選民，在藍綠廝殺下，回歸基本盤，黃珊珊的市長之路可說是「成也柯文哲、敗也柯文哲」。

不過，民眾黨主席柯文哲全台輔選，民眾黨雖然沒拿下台北市執政權，但立委高虹安為民眾黨拿下新竹市長，為民眾黨發展留下重要基地。柯文哲表示，黃珊珊雖然落選，但得到很多中間選民支持，「代表台北第三勢力在壯大」。

黃珊珊沒加入政黨，與柯文哲的民眾黨若有似無的關係，即想拉攏台北的中間選民，創造最大空間。她宣布參選當天，一身全白套裝登場，柯文哲和多位北市府官員站台力挺，競選口號英文將keep拼成「k33p」，「柯文哲接班人」不言自明。

黃珊珊沒料到的是，柯文哲牌這次大失靈，帶給她的不是加分而是扣分，柯執政的台北市連續幾年滿意度吊車尾，選舉期間柯文哲頻頻失言，「水門案」泡水車爭議更是讓柯文哲身上吸飽負評，再灌往黃珊珊身上，讓黃珊珊在選戰後期急切割，狂喊「選舉的人是我」。

選戰後期藍綠大咖紛紛出籠，力催支持者歸隊，黃珊珊在選戰後期狂催中間選票，喊話選民「不投貪不投黑」，無奈局面大勢底定，第一場大型造勢晚會助講嘉賓亮點是柯文哲和時代力量前立委黃國昌，綠營支持者完全無法接受柯文哲，黃國昌則嚇跑藍營支持者，在藍綠各自歸隊的前提下，第三勢力通常只有被夾殺出局的命運。

不過，文化大學廣告系主任鈕則勳分析，黃珊珊穩住柯文哲在北市的基本盤，高虹安當選則為柯文哲取得2024灘頭堡，加上苗栗縣友好的鍾東錦當選，等於如虎添翼，柯角逐2024已成定局。但國民黨 大勝，黨主席朱立倫也可能進取2024，「藍白合」已無可能，只要民進黨 定於一尊，對藍、白都是大挑戰。

學者：2024藍白難合

民眾黨人士說，選舉結果顯示「下架民進黨」氛圍濃厚，柯文哲2024一定會參選到底，柯文哲選戰辦公室和輔選團隊已在籌組，預計12月對外宣布。至於未來是否保留「藍白合」的可能性，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，現在談這個還太早，尤其國民黨此次縣市長選舉大贏的情況下，或許會有不同考量。

高虹安當選新竹市長成功守住柯文哲的家鄉，黃珊珊拿下33萬多票、逾25%得票率，穩住北市民眾黨基本盤；但民眾黨北市議員得票率僅9%，全台議員得票率更只有4%，民眾黨尚未走出「四趴黨」的質疑，柯文哲問鼎2024的實力還有很大考驗。