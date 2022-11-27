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台灣縣市長選與 藍贏13席 綠只剩5席 蔡英文辭黨主席

聯合報系記者／台北報導
6直轄市藍4綠2 資料來源／中選會
6直轄市藍4綠2 資料來源／中選會

台灣九合一選舉揭曉，民進黨慘敗，國民黨在六個直轄市的六都之中拿下四都，蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕分別當選台北市、新北市、桃園市、台中市市長，國民黨並贏得另九席縣市長，贏得21縣市過半席次；民進黨執政的基隆、桃園、竹市失守，只贏了五縣市，堪稱雪崩式潰敗。全國聚焦的新竹市長選舉，由高虹安當選，也為民眾黨贏得唯一一席縣市長。

蘇貞昌辭閣揆 獲蔡慰留

面對選舉慘敗，民進黨主席蔡英文台北時間26日昨上宣布辭去黨主席，為敗選負責。蔡英文說，選舉成績不如預期，接受台灣人民決定；行政院長蘇貞昌也向蔡英文總統口頭請辭，但蔡以國內外情勢險峻、需穩定內閣為由，請蘇留任，蘇貞昌已允諾堅守原職，暫時穩定民進黨內的政治平衡。

藍、綠版圖大翻轉 資料來源／中選會
藍、綠版圖大翻轉 資料來源／中選會

展望2024大選 藍營振奮

暌違八年，台北市、桃園市藍天再現，國民黨共拿下13個縣市長，黨主席朱立倫26日晚上感謝每一位候選人、助選員及團隊，強調接下來還有嘉義市長選舉、台北、南投立委補選要努力；他並呼籲蔡英文，「回來當總統」，不要為了一黨之私只當民進黨的主席；「國民黨一定會提對的人、無私無我，為台灣人民來奉獻，2024年有機會勝選」。

台灣今年九合一選舉雖然區域上是地方選舉，但除了嘉義市長因一位候選人病故延至12月選舉，其他21縣市全部改選，選票幾乎涵蓋總統選舉的規模，因此也被視為2024年總統選舉前哨戰。

中央選舉委員會統計，此次直轄市長投票率為59.86％，縣市長投票率為64.20％。21縣市長中，民進黨僅贏得五席，包括守住六都中的台南與高雄，另贏得嘉義縣、驚險保住屏東縣、贏回澎湖縣。

政黨縣市席次與得票變化 資料來源／中選會
政黨縣市席次與得票變化 資料來源／中選會

民進黨大崩盤 創黨36年以來最慘

這次選舉，民進黨寫下創黨36年來最慘成績，雖然民進黨在2009年縣市長選舉只拿下四縣市，但當時縣市長與直轄市長分開選舉，加上2010年五都選舉拿下的台南市、高雄市，民進黨仍在六縣市執政。

國民黨台北市長候選人蔣萬安為藍營「光復首都」，從開票就一路領先民進黨陳時中及無黨籍黃珊珊；桃園市長部分，國民黨張善政擊敗民進黨鄭運鵬，贏了近13萬票，奪回桃園市執政權；在新北市，國民黨侯友宜更是狂吸115萬票，大贏對手林佳龍近46萬票，成為全國最大諸侯。

非六都縣市中，基隆綠地變藍天，國民黨謝國樑在七區全贏；新竹縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣，國民黨籍縣長均成功連任；南投縣、連江縣順利交棒給國民黨同黨候選人。苗栗縣因藍營分裂，由無黨籍鍾東錦勝選，澎湖則由民進黨翻轉成功。

民進黨 國民黨 蔡英文

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