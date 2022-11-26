中5大通訊被點名 華為、中興恐在美禁售

以國安為由，聯邦通訊委員會可能通過禁止中國的華為和中興等五大通訊企業的產品在美國銷售。（路透）

FCC指對美涉國安風險

聯邦通訊委員會（FCC）25日點名中國5家大型通訊企業，對美國國安構成不可承受的風險，禁止進口或在美國境內販售華為 與中興的新通訊和監視設備；FCC表示，這些設備對美國國家安全構成不可承受的風險。

根據最新命令，FCC將不會放行所有由華為技術、中興通訊、海能達通信、海康威視，和大華技術及其子公司製造的通訊和視訊監視設備。

已授權商品 不在此限

以國安為由，聯邦通訊委員會可能通過禁止中國的華為和中興等五大通訊企業的產品在美國銷售。（路透）

這項命令不溯及既往，過去已獲得FCC授權的商品不在此限；此外，FCC並未要求美國民眾移除已購買或裝設的相關設備。

FCC透過新聞稿表示，禁止進口或在美國境內販售「構成不可承受之國安風險」的中國製通訊設備，以保護美國的通訊網路。

委員卡爾（Brendan Carr）在聲明表示，FCC委員「一致同意」這項決議，他建議擴大限制範圍；此外，卡爾再度呼籲拜登政府盡速完成對Tik-Tok的審查，做出最終裁定。

5G 戰 2中企屢遭封禁

華為技術與中興通訊為全球前幾大通訊設備供應商，在5G大餅的激烈爭奪戰中，屢遭西方國家封禁，加拿大、英國和澳洲近幾年來加大對這兩大公司在其國內業務的限制力道。

美國政府也將華為和中興列在出口管制黑名單上，華爾街 日報報導，過去十年來，中國公司在美國有線和手機網路領域的市占率不高，反而是在商業監控市場表現較佳，以收入排序，海康威視為全球第一、全美第五。

FCC表示，近年來與國會和行政部門合作，採取多項行動建構更安全且具韌性的通訊設備與服務之供應鏈。

FCC主席羅森沃素（Jessica Rosenworcel）表示，FCC致力於保護美國的國家安全，必須確保「不值得信賴的通訊設備無法在美國境內使用」，最新規範是FCC行動的一部分。

華爾街日報報導，這項最新的行動旨在阻止中國科技公司進駐美國的基礎建設，以避免受到可能的間諜活動影響與破壞，不過，這項行動可能動搖美中元首拜習月初會晤所達成的暫時和解。