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網查黑五折扣 沃爾瑪、目標和柯爾擠下去年冠軍亞馬遜

編譯徐薏茹／綜合25日電
消費者都懂得先上網查詢黑五折扣，電商龍頭亞馬遜業績已被沃爾瑪、目標擠下來。（Getty Images） US-SHOPPERS-FLOCK-TO-STORES-FOR-BLACK-FRIDAY-DEALS DUNWOODY, GA - NOVEMBER 25: Shoppers walk the aisles of Wal-Mart for Black Friday deals on November 25, 2022 in Dunwoody, Georgia. Walmart opened at 6am on Black Friday for shoppers. Jessica McGowan/Getty Images/AFP (Photo by Jessica McGowan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
消費者都懂得先上網查詢黑五折扣，電商龍頭亞馬遜業績已被沃爾瑪、目標擠下來。（Getty Images） US-SHOPPERS-FLOCK-TO-STORES-FOR-BLACK-FRIDAY-DEALS DUNWOODY, GA - NOVEMBER 25: Shoppers walk the aisles of Wal-Mart for Black Friday deals on November 25, 2022 in Dunwoody, Georgia. Walmart opened at 6am on Black Friday for shoppers. Jessica McGowan/Getty Images/AFP (Photo by Jessica McGowan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

根據廣告技術公司Captify的統計數據，截至25日上午，零售巨擘沃爾瑪(Walmart) 主宰黑色星期五購物季的線上搜尋次數，穩居本次搜索冠軍。

Captify每日追蹤全球網站逾10億次的搜索紀錄，其研究顯示，與去年同期相比，沃爾瑪的黑色星期五折扣搜索次數飆升386%，打敗去年冠軍亞馬遜(Amazon)；亞馬遜今年排名跌到第四，落後目標百貨(Target)、柯爾百貨(Kohl's)。

由於通膨高漲壓縮預算，今年假期購物季買氣預計會比往年更低迷，零售商競爭激烈，無不積極爭取消費者關注，努力拉抬買氣。

「全國零售聯盟」(The National Retail Federation)指出，11、12月期間的假期銷售預計比去年增長6%、8%，考量到通膨影響，表現實際上是下滑。

根據Adobe Analytics的數據，預估11月和12月的線上銷售僅上升2.5%至2097億元，一年前的增幅為8.6%。

據Adobe Analytics稱，黑色星期五預計將帶來90億元的線上銷售，比前一年提升1%。

加拿大電商平台Shopify則在假期期間有穩固又亮眼的開局表現，該平台上的商家在感恩節當日平均每分鐘進帳152萬元。

根據「全國零售聯盟」資訊，今年黑色星期五到網購星期一(Cyber Monday)期間，預估將有1億6630萬人購物，比2017年多出約800萬人。然而由於部分地區天候不佳下雨或降雪，導致黑色星期五早晨的人潮比平時少。

黑色星期五 亞馬遜 沃爾瑪

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