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玩具特價不夠多 家長撐到聖誕節前最後一分鐘再出手

記者張聲肇／綜合報導
消費者趁黑色星期五出門採購，累了還可在按摩椅上休息。(Getty Images)
消費者趁黑色星期五出門採購，累了還可在按摩椅上休息。(Getty Images)

通膨限縮了消費者的購買力，感恩節後的黑色星期五大特價都無法吸引他們，玩具業者只好期待他們會在聖誕節前的最後一分鐘出手，替子女買樂高積木或芭比娃娃。

北卡羅來納州溫莎(Winston)市社媒平台經理瑪莉‧羅福樂(Mary Kathryn Loeffler)想買樂高積木給八歲的兒子、「美國女孩」洋娃娃組給七歲的女兒，但她堅持除非「黑五」特價令她滿意，否則她可以等到聖誕節前，看看會不會有更好的價錢。

她說，日用雜貨的支出越來越大，「今年聖誕節，不節省一點不行，萬物皆漲價，日子確實越來越難過。」

這種「節衣縮食」心理對年營業額390億元的玩具業可不妙，因為其中一半的生意都是在聖誕節前幾周內達成的；市場研究公司NPD集團說，今年頭九個月，儘管消費者花在買玩具的支出因為價格上揚，比往年略有增加，但業界整體銷售額卻比去年同期減少3%，逆轉了新冠疫情大流行頭兩年同期業績大增的趨勢。

今後幾周是玩具業者拚年度業績的關鍵時刻，不論是小零售商或大賣場，如Hasbro和Mattel，都寄望家長會在最後一刻光顧，不讓子女失望。

業者說，顧客絕對會享受到「夠大的折扣」，可是，折扣越大，業者獲利越少；此外，業者也擔心貨架上賣不出去的玩具，只能以更低的價格求售，積貨越多，他們越不敢下單進新貨。

玩具怪獸集團總經理阿道夫(Steve Adolph)也說，去年大家搶著買各式玩具，今年店家卻「如坐針氈等客戶上門」。

大賣場也因前三季的業績大不如前，架上存貨滿溢，要在聖誕節前大舉出清的壓力很大；沃爾瑪、目標、亞馬遜主管都說，近幾個月，玩具、家具、廚房小器具的銷路都不好，因為食物和能源價格上揚，耗掉不少家庭支出。

沃爾瑪的財務長瑞尼(John David Rainey)說，走出疫情，大家都在精打細算，玩具就是可有可無的非必需品。

聖誕節 疫情 沃爾瑪

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