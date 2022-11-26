我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

「存貨幾近枯竭」 中國供應鏈亂 美黑五買不到新iPhone

編譯洪毅／綜合25日電
受到中國供應鏈斷鏈的影響，美國消費者今年黑五買不到新的iPhone手機。（歐新社）
受到中國供應鏈斷鏈的影響，美國消費者今年黑五買不到新的iPhone手機。（歐新社）

中國嚴格的新冠疫情「清零」封控政策正在影響美國消費者手中的iPhone；據路透報導，由於為蘋果(Apple)組裝最新旗艦機的鴻海富士康鄭州廠亂象，增加民眾在黑色星期五買到蘋果新款手機的難度。

世界上最大的iPhone生產基地、鴻海鄭州廠的封控亂象持續多日未止，蘋果在本月7日就曾發聲明，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max的出貨量將「低於預期」；消息人士則向路透表示，鄭州廠生產的手機就包括iPhone 14 Pro等最新旗艦機。

投資公司Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，預估黑色星期五周末的iPhone出貨量為800萬支，與去年的1000萬支相比減少20%，這讓短缺的情況變得更為普遍，是許多蘋果店(Apple Store)、零售商、網購業者共同關注的核心問題。

在北卡羅來納州洛麗(Raleigh)，一間蘋果店員工表示，iPhone 14系列只剩低庫存，iPhone 14 Plus已完全無貨；在馬里蘭州貝賽斯達(Bethesda)，iPhone 14系列存貨已「幾近枯竭」。

一些民眾只能選購如iPhone 12等舊版手機，在貝賽斯達，也有民眾選擇在蘋果店預訂，但是必須要12月28日才能拿到貨；艾夫斯表示，目前蘋果官網下單預訂iPhone 14 Pro需要等上40天才能拿到貨，而且愈晚下訂，等待時間將愈長。

鴻海鄭州廠的疫情封控措施造成員工恐慌出逃，甚至引發集體抗爭，加上員工召募過急產生的矛盾，可謂亂象叢生；雪上加霜的是，時間已鄰近聖誕節及新年，受到擾亂的供應鏈短期內很難緩解，供不應求。

艾夫斯表示，進入12月後，多地蘋果店的iPhone 14 Pro庫存量約低於正常水平的25%至30%，「隨著時間進入歲末假期，這不是蘋果公司的好兆頭」。

iPhone 蘋果 鄭州

上一則

網查黑五折扣 沃爾瑪、目標和柯爾擠下去年冠軍亞馬遜

延伸閱讀

路透：鴻海鄭州廠iPhone恐減產30% 清零加速生產線外移

路透：鴻海鄭州廠iPhone恐減產30% 清零加速生產線外移
鄭州富士康員工抗爭 11月蘋果iPhone出貨恐再縮減

鄭州富士康員工抗爭 11月蘋果iPhone出貨恐再縮減
一處露餡？iPhone 15 Pro被揭可能採觸覺按鈕設計

一處露餡？iPhone 15 Pro被揭可能採觸覺按鈕設計
美國消費者買i14 Pro／Pro Max 要明年1月初才拿到

美國消費者買i14 Pro／Pro Max 要明年1月初才拿到

熱門新聞

調查人員在命案現場蒐證。(美聯社)

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

2022-11-22 21:56
沃爾瑪員工泰勒(Briana Tyler)回憶兇嫌安德(Andre Bing)如何在員工休息室進行無差別掃射。(美聯社)

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

2022-11-23 14:58
亞太經合會領袖會議東道主泰國總理帕拉育(右二)夫婦17日晚在歡迎招待會與中國國家主席習近平(左二)夫婦合影。美聯社

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

2022-11-18 15:02
習近平（左）14日與拜登的峰會備受矚目。（路透）

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

2022-11-19 08:17
菲律賓海軍20日在中國占領的中業島以西800碼海域發現一個不明漂浮物，卻在拖回基地時遭到中國海警攔截，奪走漂浮物。圖為中業島空拍資料照片。(美聯社)

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

2022-11-21 03:59
你有失眠困擾嗎？學習睡眠專家這三招看看。(Pexels)

快看世界／睡眠專家分享 一夜好眠最關鍵三點

2022-11-23 12:45

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵