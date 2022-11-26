「存貨幾近枯竭」 中國供應鏈亂 美黑五買不到新iPhone

受到中國供應鏈斷鏈的影響，美國消費者今年黑五買不到新的iPhone手機。（歐新社）

中國嚴格的新冠疫情「清零」封控政策正在影響美國消費者手中的iPhone ；據路透報導，由於為蘋果 (Apple)組裝最新旗艦機的鴻海富士康鄭州 廠亂象，增加民眾在黑色星期五買到蘋果新款手機的難度。

世界上最大的iPhone生產基地、鴻海鄭州廠的封控亂象持續多日未止，蘋果在本月7日就曾發聲明，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max的出貨量將「低於預期」；消息人士則向路透表示，鄭州廠生產的手機就包括iPhone 14 Pro等最新旗艦機。

投資公司Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，預估黑色星期五周末的iPhone出貨量為800萬支，與去年的1000萬支相比減少20%，這讓短缺的情況變得更為普遍，是許多蘋果店(Apple Store)、零售商、網購業者共同關注的核心問題。

在北卡羅來納州洛麗(Raleigh)，一間蘋果店員工表示，iPhone 14系列只剩低庫存，iPhone 14 Plus已完全無貨；在馬里蘭州貝賽斯達(Bethesda)，iPhone 14系列存貨已「幾近枯竭」。

一些民眾只能選購如iPhone 12等舊版手機，在貝賽斯達，也有民眾選擇在蘋果店預訂，但是必須要12月28日才能拿到貨；艾夫斯表示，目前蘋果官網下單預訂iPhone 14 Pro需要等上40天才能拿到貨，而且愈晚下訂，等待時間將愈長。

鴻海鄭州廠的疫情封控措施造成員工恐慌出逃，甚至引發集體抗爭，加上員工召募過急產生的矛盾，可謂亂象叢生；雪上加霜的是，時間已鄰近聖誕節及新年，受到擾亂的供應鏈短期內很難緩解，供不應求。

艾夫斯表示，進入12月後，多地蘋果店的iPhone 14 Pro庫存量約低於正常水平的25%至30%，「隨著時間進入歲末假期，這不是蘋果公司的好兆頭」。