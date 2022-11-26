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黑五沒有大折扣 不見清晨開門搶購 收銀台也未現人龍

編譯潘勛／綜合25日電
往年黑五清晨不到就會見到排隊人潮，但今天似已不見。（歐新社）
往年黑五清晨不到就會見到排隊人潮，但今天似已不見。（歐新社）

今年黑五購物日降臨，專家表示雖然整體銷售金額較去年上升2.9%，但預期中消費者擠在實體店面前準備瘋狂搶購的場面並未出現，店家早在10月便大打折扣出清庫存，黑五並沒特別大打折，另外汽油、生鮮果菜價格高漲，也令顧客裹足，不想出門採購。

疫情退散 實體採購未增

華爾街日報(WSJ)25日報導，原本預計新冠疫情退散，千百萬國人黑五將返回實體店大採購，但初步跡象顯示並沒出現。Adobe Analytics機構追蹤線上消費，指出感恩節當天，民眾線上購物消費為53億元，同比去年增2.9%，預估黑五線上開支將達90億元，同比增加1%。

紐約州揚克斯市(Yonkers)26歲代課教師賈博莉拉‧法里亞(Gabriela Faria)黑五清晨5時便到當地柯爾百貨(Kohl's)，想趁早鳥優惠做聖誕採買，店內大約五位店員排在入口歡迎來賓，但收銀台並未出現結帳人龍，整家店裡也沒折扣促銷。

很多零售業者10月便開始打折，出清庫存，但通膨及經濟走疲的憂慮持續升高，價格並未實惠到吸引很多消費者。

衛生理由 停止折扣活動

以往賣家都會以限時大打折，吸引顧客，黑五在清晨那幾個小時，賣場都會出現排隊人龍。但受疫情影響，沃爾瑪、目標百貨(Target Corp.)、百思買(Best Buy)及梅西百貨(Macy’s)在新冠期間，都出於衛生理由，停止折扣迎賓活動，而把促銷轉為較長時間，有時達一整天，甚至一星期。

紐約市布朗克斯區黛安娜‧艾摩亞(Diana Amoah)雖到離自家不遠的百思買購物，但她表示，一切促銷活動早在線上進行一整周了。百思買店門口設下鐵柵欄，清早5時開門，只有大約20名顧客現身。

目標百貨10月起每周日拋出新優惠，本周起便有黑五促銷；沃爾瑪7日起展開「黑五優惠假日」；百思買20日起推出黑五折扣；梅西百貨的黑五促銷自20日到26日。

梅西百貨執行長甘內特(Jeff Gennette)表示接到客訴，說到實體店發現想買的商品早賣光了，顯示大家只想採買自己要的。

賣家趁著年終購物潮都推出商品折扣，但有些是提高售價再打折，民眾還是要懂得聰明消費...
賣家趁著年終購物潮都推出商品折扣，但有些是提高售價再打折，民眾還是要懂得聰明消費。（Getty Images)

黑五 梅西百貨 疫情

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